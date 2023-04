Re Carlo, profezia-choc di Nostradamus: "Accadrà molto presto"

27 aprile 2023 a

Inquietante profezia su Re Carlo dopo l'incoronazione del 6 maggio. L'oscuro presagio arriva dal celebre astrologo Nostradamus, mentre il mondo è in attesa di uno degli eventi più importanti in Inghilterra. Ora però un'ombra di incertezza è stata gettata sul futuro del regno a seguito delle riflessioni di Mario Reading, un esperto di profezie nostradamusiane.

Secondo l'esperto, i malumori legati al divorzio di Carlo dalla popolare Lady Diana ormai più di trent'anni fa potrebbero suscitare una diffusa disapprovazione tra le masse, ora che il primogenito di Elisabetta II è diventato re. Di qui il timore che questi malumori alla fine possano costringere il sovrano a rinunciare al trono, abdicando.

Secondo i poemi profetici di Nostradamus, infatti, la salita al trono di Carlo III sarebbe solo temporanea. Ma non è tutto. Perché dopo di lui potrebbe esserci un re misterioso che non si sarebbe mai aspettato di salire al trono. Non l'erede William, dunque. "Salirà al trono un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re": questo quanto recita la profezia. Secondo alcuni, l'uomo misterioso sarebbe il principe Harry, duca di Sussex. Quest'ultimo parteciperà all'incoronazione del padre, ma senza la moglie Meghan Markle, che invece resterà negli Usa insieme ai suoi due figli.