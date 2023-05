Maddie McCann, dove la stanno cercando: tam tam impazzito

22 maggio 2023 a

Si continua a cercare Maddie McCann, la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. Ora la polizia ha deciso di avviare una imponente ricerca all'interno di un bacino idrico nella regione portoghese dell'Algarve. Si tratterebbe di un luogo piuttosto isolato che - secondo le forze dell'ordine - sarebbe stato frequentato spesso dall'accusato Cristian Brueckner, 45 anni, attualmente dietro le sbarre per lo stupro di una donna americana avvenuto nel settembre 2005. Nell'autunno 2022, è stato accusato di diversi crimini sessuali in Algarve contro donne e bambini. In ogni caso, non ha affrontato accuse formali per la scomparsa di Madeleine.

La ricerca ufficiale inizierà domani, martedì 23 maggio, ma le strade della zona sono già state chiuse dalla polizia portoghese vicino alla città di Silves. Secondo alcuni testimoni, la polizia avrebbe piazzato camion e tende nell'area. Si tratta della prima operazione di questo tipo dal 2014 a Praia da Luz, in Portogallo, dove la piccola è scomparsa.

Questa volta si prevede che gli scavi riguarderanno sia i boschi attorno alla grande diga artificiale e al bacino idrico, sia l'acqua del bacino stesso. Secondo fonti ben informate, a condurre le indagini sarebbero le autorità tedesche: “La polizia portoghese offrirà supporto logistico ma l'iniziativa è tedesca e sono stati loro a richiedere il lavoro che si svolgerà questa settimana. Gli ufficiali di Scotland Yard dovrebbero recarsi in Portogallo, ma il loro sarà un compito di sorveglianza".