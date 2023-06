Prigozhin, partito l'ordine per ucciderlo: cosa succede in Russia

30 giugno 2023 a

a

a

La tregua con il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin sarebbe stata solo una messa in scena. Adesso il Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) russo sarebbe stato incaricato di liquidarlo dopo il tentato golpe del 24 giugno scorso. Questo quanto affermato dal capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, come riporta il Kyiv Indipendent.

"In ogni caso, tutti questi potenziali tentativi di assassinio non saranno veloci - ha precisato Budanov parlando a Zone War - ci vorrà un po’ di tempo per avere gli approcci adeguati e per raggiungere la fase in cui sono pronti a realizzare una grande operazione". Prigozhin, insomma, non verrà eliminato immediatamente. "Ma ancora una volta vorrei sottolineare che si tratta di una grande domanda aperta. Riusciranno a realizzare l’ordine? E avranno il coraggio di eseguirlo?", si è chiesto il capo degli 007 ucraini.

Al momento Prigozhin e i suoi sarebbero a Minsk, ospiti del leader bielorusso Alexander Lukashenko. Ma, stando a quanto riportato da Budanov, il capo dei mercenari non avrebbe intenzione di far stazionare a lungo le sue truppe in Bielorussia. Piuttosto pare voglia creare una sorta di centro militare nell'ex repubblica sovietica per scopi logistici e di reclutamento. "E quello che accadrà dopo è che la maggior parte del personale che era precedentemente impegnata nei combattimenti in Ucraina sarà gradualmente trasferita in Africa per continuare le operazioni lì", ha concluso Budanov.