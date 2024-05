Dan Buettner: "La dieta degli ultracentenari: mangiare questi due alimenti tutti i giorni allunga la vita"

12 maggio 2024 a

Dan Buettner, esploratore, divulgatore, produttore e ricercatore ha fatto letteralmente il botto sui social dopo aver pubblicato un video in cui rivelerebbe, a suo dire, quali sono i segreti per la longevità. Per anni e anni ha studiato e analizzato la dieta degli ultracentenari. Tra queste zone dove l'aspettativa di vita è molto alta ci sono la prefettura di Okinawa in Giappone, la provincia di Nuoro in Sardegna, la Grecia e la penisola di Nicoya in Costa Rica.

Le sue ricerche gli hanno permesso di individuare due alimenti da introdurre nella propria dieta quotidiana per allungare la vita. Si tratta di un barattolo di fagioli e qualche noce da mettere in bocca ogni giorno. A questo punto nel suo video che ha raccolto migliaia di visualizzazioni spiega quali sono gli effeti positivi sul corpo e sulla salute di questi due alimenti: "Sia i fagioli che le noci contengono una grande quantità di fibre, le quali sono indicate per ridurre le infiammazioni dell'intestino e ridurre il rischio di malattie mortali, tra cui il cancro". Inoltre ha aggiunto che le noci sono fonte di acidi grassi linoleici e Omega 3, due elementi che spegnerebbero sul nascere le malattie cardiache. Dan ha specificato che quando si parla di longevità "non c'è una soluzione a breve termine. Bisogna accumulare una serie di buone abitudini da portare avanti per decenni".