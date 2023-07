Titan, la rivelazione choc: "Cosa hanno visto prima di morire"

04 luglio 2023 a

Nella vicenda del Titan ci sono ancora tanti punti da chiarire. Ma adesso la moglie di una delle vittime (nella stessa tragedia ha perso anche il figlio), racconta cosa è successo poco prima che il piccolo sommergibile sparisse. La moglie di Shahzada Dawood e del figlio Suleman ha prvato anche ad immaginare cosa sia successo quei momenti terribili in cui il Titan è imploso. Come riporta Repubblica di due "immersi nel buio, uno accanto all’altro ascoltando musica in cuffia guardando dagli oblò creature luminescenti che si muovevano nelle profondità dell’oceano". Un'immagine molto vicina a quanto raccontato da Christine Dawood che, solo per un caso, non era a bordo del Titan. Padre e figlio avevano scattato una foto prima di sparire negli abissi: indossavano il casco protettivo e un giubbotto arancione di sicurezza.

"Abbiamo visto il disegno del motore - ha raccontato al New York Times Christine Dawood - e non avevamo idea di cosa fosse. Voglio dire, non è che vai sull’aereo e sai come funziona il motore”. Poi quella paura di far tardi all'appuntamento per la spedizione: "Eravamo tutti preoccupati - ha raccontato la donna - era tutto un, o mio dio, e se cancellano ancora il volo? Io, intimamente, speravo che andasse proprio così".

Poi l'arrivo e la preparazione per la discesa. L’esploratore francese Paul-Henri Nargeolet aveva detto: "Potrete ascoltare la musica con le cuffie del cellulare”, aveva aggiunto, grazie a un sistema bluetooth: “Ma è vietato - aveva scherzato - sentire musica country”. E durante la discesa i viaggiatori avrebbero visto, secondo quanto riferito anche dal capo spedizione, immagini delle creature marine luminescenti, illuminate dai fari di sicurezza del Titan. L'ultima cosa che hanno visto dall'oblò prima del buio della morte.