Titanic, le ultime ore: il relitto come scena del crimine

Finora, ogni esplorazione si era limitata a scorci frammentari, ostacolata dall’oscurità e dalla torbidità delle acque abissali. Oggi, invece, grazie a due robot sommergibili, il sito del disastro può essere osservato in modo continuo e coerente, come una scena del crimine preservata nella memoria digitale.

A più di un secolo dal suo affondamento, il Titanic continua a parlare. Lo fa dal fondo dell’Oceano Atlantico, a circa 3.800 metri di profondità, grazie a una spettacolare operazione di ricostruzione digitale in 3D che ha consentito di mappare integralmente il relitto per la prima volta nella storia. La scansione, frutto di oltre 700.000 fotografie e milioni di misurazioni radar e laser, è stata condotta nel 2022 dalla società britannica Magellan e ora diventa protagonista del documentario di National Geographic Titanic: The Digital Resurrection, disponibile dall’11 aprile.

L’INCIDENTE

Il Titanic affondò nelle prime ore del 15 aprile 1912, dopo aver colpito un iceberg al largo dell’isola canadese di Terranova durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. A bordo si trovavano circa 2.224 persone. Di queste, più di 1.500 persero la vita. I sopravvissuti, invece, furono 710, tratti in salvo soprattutto grazie alle scialuppe, del tutto insufficienti a causa delle discutibili scelte di progettazione e di sicurezza.

Nei nuovi rilievi la prua della nave appare sorprendentemente integra, adagiata orizzontalmente sul fondale come se stesse ancora solcando le acque.

La poppa, invece, è un ammasso contorto di metallo che si trova a circa 800 metri di distanza, testimonianza del violento impatto seguito alla rottura in due tronconi della nave, che era lunga 268,83 metri, larga 28,4 metri e alta 53,3 metri. Questo dato – finora non del tutto compreso – contribuisce a chiarire la dinamica dell’inabissamento.

LENTE SUL PASSATO

Il “gemello digitale” del Titanic non è solo un capolavoro tecnologico, ma anche una lente nuova sul passato. Nella sala caldaie, ad esempio, sono visibili caldaie deformate verso l’interno, segno che erano ancora in funzione mentre la nave veniva inghiottita dall’oceano. Una valvola del vapore, trovata aperta sulla poppa, supporta la teoria secondo cui l’impianto elettrico rimase attivo fino agli ultimi istanti – confermando le testimonianze dei superstiti che ricordavano le luci accese mentre il transatlantico affondava nelle gelide acque dell’Oceano Atlantico.

Non mancano i dettagli umani: si ipotizza, per esempio, che un oblò sia stato sfondato dall’impatto con l’iceberg, facendo entrare frammenti di ghiaccio nelle cabine, come alcuni racconti riportavano. E ancora, emerge il ruolo eroico dell’ingegnere capo Joseph Bell e del suo team, che rimasero a bordo per alimentare i forni a carbone e garantire energia elettrica per facilitare l’evacuazione. Morirono tutti. Il loro gesto, però, salvò decine di vite e oggi trova nuova evidenza nel modello digitale, in quella valvola aperta che per Parks Stephenson, analista del Titanic, «rappresenta simbolicamente il contributo eroico di quegli uomini», che «hanno tenuto lontano il caos il più a lungo possibile».