Spagna, la ministra ecologista in bici? Clamoroso scivolone: cosa c'è alle sue spalle

12 luglio 2023 a

a

a

Teresa Ribera ci ha provato. La vicepresidente spagnola e ministra per la Transizione ecologica ha tentato un gesto "ecologico", salvo poi incappare in uno scivolone. La Ribera ha infatti raggiunto la sede del Consiglio informale dei ministri Ambiente ed Energia dell’Ue a Valladolid, in Spagna, in bicicletta. Fin qui tanto di cappello. Il ministro ha voluto testimoniare l’impegno concreto per la riduzione delle emissioni, utilizzando un sistema di noleggio di recente inaugurato a Valladolid.

Peccato però che proprio dietro e davanti a lei, come diversi utenti hanno notato e commentato sui social network, ci sono due automobili di grossa cilindrata. Vetture utilizzate per scortarla e che di certo di emissioni ne hanno generate. Arrivata poi sul posto, la Ribera si è soffermata sulla riforma del mercato elettrico che troverebbe spazio nelle discussioni dei 27 Stati membri, per cercare di raggiungere un accordo sulla proposta della Commissione europea di marzo scorso il prima possibile.

"Se il compromesso sulla struttura del mercato dell'elettricità non sarà sufficientemente maturo prima dell'estate, sarà riportato sul tavolo del Consiglio Ue a settembre. Trovare un accordo prima possibile è quelle su cui contiamo, ma deve essere un buon accordo". E ancora: "La nostra intenzione è chiudere il dossier ​​(chiudere il negoziato con il Parlamento europeo, ndr) prima di Natale e tutti sostengono questo approccio".