Mondiale per club, le 10 stelle da ammirare nelle notti americane

Il Mondiale per club si porta dietro una serie di incognite che verramno sciolte solamente dal campo, ma una delle poche certezze riguarda i tanti giocatori da ammirare. Dagli astri nascenti, alle leggende, passando per i nuovi acquisti, sono tantissime le stelle pronte a illuminare le notti americane. Si comincia questa notte, alle 2 del mattino (tutte le partite in diretta gratis su Dazn, una al giorno su Mediaset), con la sfida tra gli egiziani dell’Al Ahly e gli statunitensi dell’Inter Miami. Gli occhi di tutti gli appassionati saranno su Leo Messi, leggenda del pallone, capace di vincere ben 8 volte il Pallone d’Oro, conquistando nella sua carriera Mondiale, Champions, Copa America e perfino le Olimpiadi. L’unico trofeo che gli manca, a quasi 38 anni (li compirà il 24 giugno), è proprio il nuovo Mondiale per club.

Si diceva, però, come la manifestazione iridata rappresenti l’occasione giusta per ammirare anche le giovani stelle pronte a prendersi il calcio. A Messi si ispira il 17enne argentino Franco Mastantuono, appena acquistato dal Real Madrid per 62 milioni, ma pronto a disputare il Mondiale con il River Plate. Mastantuono è considerato il nuovo fenomeno del calcio argentino: trequartista, è il più giovane marcatore nella storia del River Plate e ha vinto la Supercoppa Argentina. Ma per un astro nascente argentino, c’è un baby prodigio brasiliano: il 18enne Estevao. Stesso ruolo, anche lui presto giocherà in Europa, dato che il Chelsea l’ha acquistato per 34 milioni dal Palmeiras e lo porterà a Londra ad agosto. Un altro classe 2007 da seguire è Rodrigo Mora, trequartista del Porto. Prodotto del vivaio, Mora è già un leader del club, con tanto di 10 gol segnati in campionato e una clausola rescissoria da 100 milioni. Parlando di nuove stelle del calcio, però, non si può non citare Désiré Doué, 20enne fenomeno del Psg, protagonista di una finale di Champions mostruosa, con una doppietta e un assist nel clamoroso 5-0 contro l’Inter.