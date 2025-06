Iran, "i missili di Teheran possono colpire l'Italia"

L’Iran stava preparando nove bombe atomiche: questa motivazione per l’ultimo attacco di Israele in Iran è stata data sia dall’ambasciatore a Roma Jonathan Peled, che abbiamo sentito in conferenza stampa attorno alle 14,30; sia da Lion Udler, israeliano esperto di sicurezza, antiterrorismo militare e strategia militare titolare di un popolare canale Telegram, che avevamo sentito invece attorno alle 8. «Una minaccia esistenziale» da neutralizzare, ha puntualizzato il presidente israeliano Isaac Herzog su X.

«Gli iraniani non nascondono la loro volontà di distruggere Israele», puntualizza l’ambasciatore. «Questo è il motivo per cui Israele ha deciso di colpire ora, e questa era la breve finestra di opportunità che avevamo da cogliere per allontanare questa minaccia. La nostra lotta non è contro il coraggioso popolo iraniano, ma contro la dittatura autocratica, che sta mostrando crudeltà nei confronti del suo stesso popolo». Peled spiega che l’azione è anche nell’interesse dell’Europa. «L’Iran ha una capacità di lanciare missili balistici a una distanza che potrebbe raggiungere anche Roma. Perché l’Iran dovrebbe sviluppare missili in grado di colpire Londra o Roma? Non gli sarebbe sufficiente sviluppare un missile che raggiunga Tel Aviv o Gerusalemme? Penso che possiamo rispondere a questa domanda da soli». E ricorda che anche «l’alleanza tra Iran e Russia è motivo di grave preoccupazione per voi in Europa, con la guerra in corso in Ucraina». Come ambasciatore preferisce «la via diplomatica, ma giunti alla conclusione che non c’era altra via se non quella militare, abbiamo agito in modo da eliminare la minaccia non solo per Israele, ma anche per i Paesi del Golfo e del Medio Oriente e per l’Europa». E ora «vari politici e leader in Italia, dai vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani al ministro della Difesa Crosetto, esprimono preoccupazione, ma riconoscono il diritto di Israele a difendersi e adottare le misure necessarie per allontanare la minaccia nucleare da sé e dall'Europa».