Fame di 883: la seconda stagione si fa

La bella notizia era nell’aria, era inevitabile. Dopo il trionfo della prima stagione, la serie sulle origini degli 883 avrà un sequel su Sky. Nel primo atto, si raccontavano gli happy days dei giovani Max Pezzali e Mauro Repetto sui banchi di scuola e a spasso nella provincia pavese, fino alla fama con il primo clamoroso album, Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Ora la storia continua. Sky rinnova per una seconda stagione la serie Sky Original di Sydney Sibilia: come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente in produzione Nord Sud Ovest Est, l’epico finale della leggendaria storia delle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.

La serie prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, si è stata la più vista degli ultimo otto anni sulla piattaforma. Il racconto della genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883 ha conquistato sia il pubblico che negli anni Novanta aveva vent’anni, sia i giovani di oggi. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo (Mike) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) sono due classici underdog, due sfigati: un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 aveva anche trionfato ai Nastri d’Argento dove aveva vinto nella categoria “Miglior Commedia”. Un tripudio di tutti quegli status symbol dell’epoca: telefoni a gettoni e motorini senza casco, negozi di vinili e musicassette da arrotolare con la matita Una storia che dalla provincia, da quella Pavia con «due discoteche e 106 farmacie», come canterà poi Pezzali in una celebre hit, arriva ai palchi più prestigiosi, alla tv, al successo e allo scioglimento del duo, ma è anche la storia di due ragazzi, della loro amicizia e del loro diventare grandi tra insicurezze e slanci. Probabilmente anche grazie alla serie, è riemerso dal dimenticatoio proprio Mauro Repetto, che aveva scelto una vita ritirata dopo l’arrivederci a Max Pezzali. Repetto, infatti, lo scorso 30 maggio ha lanciato la sua prima nuova canzone dopo anni e anni. Mauro, che aveva alle spalle anche una carriera solista intrapresa nel 1995 con l’indimenticabile ZuccheroFilatoNero, ha deciso di sfornare un nuovo singolo, intitolato Dj Sole. La canzone pubblicata il 30 maggio scorso per Nar International (e distribuita da Ada/Warner Music Italy) rappresenta di fatto un nuovo capitolo per Repetto, che insegue, a 56 anni, il suo Italian Dream. Un pezzo per far ballare e divertire la gente magari con uno spritz in spiaggia. «Ho voluto lavorare con chi conoscevo bene e dunque mi sono affidato a Matteo Bonsanto, lo stesso producer che aveva prodotto Non me la menare all’inizio dell’esperienza con gli 883. Avevo in testa un’atmosfera un po’ Kiss e un po’ Donna Summer. E una frase che gli Inxs cantavano nel loro singolo New Sensation... and the sun comes like a god».

Un nuovo album? «Per la verità le cose nuove ci sono già. Ora la mia urgenza non è più parlare del passato, o chiarire quello che è stato, chi ha fatto cosa o come. Lo spettacolo è stato il pretesto per raccontare una storia dopo tanti anni di silenzio in un mondo che era completamente cambiato e che forse non sentiva più l’esigenza di ricordarsi di me. Ma da qui si va avanti». Nella tournée estiva in giro per l’Italia l’artista si presenta in una veste inedita, il deejay. Praticamente per Repetto una terza vita.