Svetlana Tikhanovskaya: "Guardate la Bielorussia, come si abbatte Putin"

Svetlana Tikhanosvskaya si era candidata alle presidenziali della Bielorussia dopo che, nel maggio del 2020, il marito, un autorevole attivista e oppositore del governo Lukashenko, era stato arrestato. La campagna elettorale della Tikhanovskaya fu un grande successo dal punto di vista popolare con manifestazioni che avevano più di sessantamila persone presenti. Nonostante questo, Svetlana uscì sconfitta. Arrivata nei giorni scorsi in Italia è stata accolta in maniera trionfale dalla politica.



Lei è stata accolta come la vera Presidente del suo Paese. Che effetto le ha fatto?

«Mi rende molto felice sentire il sostegno dell’Italia, mi ha commosso, al pari del constatare quanto sia attiva la nostra diaspora locale qui da voi. Tutto questo svolge un ruolo determinante nel mantenere alta l’attenzione sulla Bielorussia e, cosa importantissima, la capacità di educare gli italiani sulle realtà del nostro paese».



Ieri si è chiuso il vertice della Nato a Vilnius, che importanza ha in questo momento storico?

«Il vertice Nato arriva in un momento cruciale. Abbiamo bisogno di forti segnali di sostegno sia per l'Ucraina che per la Bielorussia democratica. La Nato non può permettersi di mostrare alcuna debolezza: ora è il momento di passi forti e decisivi. Il potenziale dispiegamento di mercenari Wagner e armi nucleari in Bielorussia da parte del regime di Lukashenko richiede una risposta urgente. La Bielorussia democratica è fondamentale per garantire la pace nella regione come parte della soluzione finale quando la guerra in Ucraina finirà. Ma la Bielorussia democratica è anche la migliore sanzione possibile contro il regime di Putin e il miglior sostegno per l’Ucraina ora».

Il 9 agosto saranno tre anni da quando Lukashenko ha vinto le elezioni in Bielorussia escludendo anche tuo marito Sergey Tikhanovsky. Com’è la situazione nel suo paese?

«La resistenza in Bielorussia non è stata spezzata nonostante tre anni di continue repressioni, detenzioni e smantellamento della nostra società civile, stampa libera e sindacati - infatti, qualsiasi attività organizzata che non sia controllata dallo stato è stata chiusa. Non vedrai centinaia di migliaia di persone marciare per le strade o partecipare a manifestazioni politiche per la democrazia, come è successo nel 2020, ma, nonostante questo, il movimento democratico è ancora vivo. Le notizie vengono distribuite attraverso canali clandestini e molti si sono iscritti per sostenerci quando arriverà il giorno del cambiamento. La crescente repressione è come una pentola a pressione, e ci sono più di 1.500 prigionieri politici, incluso mio marito, che ne stanno pagando il peso. Alla fine, questo approccio fallirà e ne conseguirà un’esplosione di resistenza che sarà capace di soverchiare Lukashenko».



Sergey Tikhanovsky, suo marito, è stato imprigionato: quali sono le sue condizioni fisiche?

«Per 4 mesi non ho avuto informazioni su mio marito. Solo questa settimana l’ho visto perla prima volta in un video e l’ho riconosciuto a malapena. La sua forza d’animo è evidente, nonostante la pressione implacabile sia devastante. Tuttavia, sono profondamente preoccupata per le sue condizioni. È fondamentale che gli avvocati abbiano accesso a lui e a tutti i prigionieri politici. Ad oggi questo non avviene».



Dove pensa che sia Prigozhin?

«Non lo so per certo. Probabilmente, in Russia. Tuttavia, l’istituzione di campi per i mercenari Wagner in Bielorussia rappresenta una nuova minaccia per i bielorussi e per i nostri vicini. Prigozhin, un comprovato criminale di guerra, è imprevedibile e incontrollabile. Questa storia è tutt’altro che finita».



Cosa succederebbe se Lukashenko se ne andasse?

«Anche quando Lukashenko se ne sarà andato, la Russia cercherà di installare un altro burattino. Ecco perché quando arriva la finestra dell’opportunità, dobbiamo agire in fretta per garantire la nostra libertà. Non possiamo perdere questa occasione storica e dobbiamo farci trovare pronti».

La politica di Lukashenko nega la vostra lingua, l’identità della vostra cultura e la assimila a quella russa. Cosa può fare l’Occidente per aiutarvi anche da questo punto di vista?

«Il sostegno alla società civile bielorussa, ai media liberi e alle organizzazioni che lavorano instancabilmente in esilio per preservare la nostra lingua e cultura è fondamentale. Il regime mira a cancellare la nostra identità estinguendo la nostra cultura, cosa che non possiamo lasciare che succeda».

La Bielorussia avrebbe bisogno di sanzioni?

«In effetti, è fondamentale isolare il regime di Minsk con sanzioni più efficaci e mirate contro il regime e la Russia. Ciò include sanzioni economiche e individuali e sanzioni contro la Russia per aver violato la nostra sovranità. Dobbiamo anche chiudere le scappatoie che consentono di aggirare le sanzioni».

Come comunicare cosa sta succedendo nel suo Paese?

«È fondamentale mantenere l’attenzione internazionale sulla Bielorussia, motivo per cui incontro continuamente i leader mondiali e sostengo la nostra causa. Dobbiamo sottolineare che la crisi in Bielorussia non è un problema isolato. Ha implicazioni per la stabilità regionale e per la sicurezza dell’Europa nel suo insieme. Inoltre, le questioni in Bielorussia e Ucraina sono intrecciate e devono essere risolte in modo complesso. Non ci sarà sicurezza per l’Ucraina senza la Bielorussia libera, e non avremo libertà in Bielorussia senza la vittoria dell’Ucraina».

Si è costituito in Italia un gruppo interparlamentare a favore della democrazia nel vostro Paese. Come è nato?

«Il lancio del gruppo di amicizia per la Bielorussia democratica è davvero un grande passo. Tali gruppi esistono già in 20 parlamenti nazionali, e sembra che quello italiano sarà uno dei più grandi. Sono lieta che vi abbiano aderito rappresentanti di entrambe le camere del Parlamento, del governo e dei partiti di opposizione: 38 membri! Questo è il gruppo più numeroso tra tutti i 21 gruppi. Significa che il sostegno alla Bielorussia libera sarà ampio e solido. Dal 2020 il parlamento italiano ha approvato diverse risoluzioni sulla Bielorussia. Questo supporto era chiaro ed esplicito. L’Italia è stata tra i primi a non riconoscere Lukashenko come presidente e tra i primi a chiedere nuove elezioni libere ed eque in Bielorussia».