Putin: "I leader europei si impiccheranno". Lo zar oltre la minaccia

16 luglio 2023

I leader europei sarebbero pronti anche a impiccarsi se su ordine degli Stati Uniti. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista alla tv Rossiya-1, di cui riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. "Sapete, a volte mi sembra che qualsiasi cosa venga detta loro da oltreoceano la facciano", ha detto lo Zar. "Se domani (i politici europei ndr.) venissero informati: ’Abbiamo deciso di impiccarvi tutti', allora loro, con lo sguardo basso e sorpreso dalla loro audacia, farebbero una sola domanda: ’Si può fare con corde di produzione nazionale?’", ha aggiunto il leader del Cremlino. E ancora: "Ma in questo caso, scusate, mi sembra che falliranno. Perché è improbabile che gli americani rifiutino un ordine così grande per la loro industria tessile".

Il presidente russo Putin ha poi valutato positivamente i progressi dell’operazione militare speciale in Ucraina, sottolineando che l’esercito russo sta agendo in modo eroico. Il capo di Stato ha dichiarato che la controffensiva delle forze armate dell’Ucraina non sta portando risultati. "Le nostre truppe si stanno comportando in modo eroico. Tutti i tentativi del nemico di sfondare la nostra difesa - e questo è un compito che include l’uso di riserve strategiche - non hanno avuto successo durante l’intera offensiva. Il nemico non ha avuto successo".