Scontrino-choc, quanto costa un'insalata: finisce in disgrazia

Quando il conto ti rovina la giornata. E forse non solo quella. La vicenda è quella raccontata da Victor Christian, un famoso tiktoker, che ha dato conto dello scontrino che gli è stato presentato a un ristorante. Era a cena con amici e il gruppo, ma non tutti i componenti, aveva deciso di fare "alla romana", insomma si divide il conto in parti uguali.

Ma quel conto, ha spiegato in un video che ad ora ha fatto più di 16 milioni di visualizzazioni, era salatissimo. Il totale? La bellezza di 4600 dollari, 500 dollari a commensale. Una cifra stellare, insomma. Ma uno degli amici si è ribellato: "Io ho preso solo un'insalata, non vi darò 500 dollari", ha urlato. Il prezzo altissimo era dovuto agli alcolici: il gruppo aveva esagterato. E chi non aveva bevuto, logicamente, non voleva pagare una cifra simile.

Morale della favola, ha raccontato Victor, "ho litigato con alcuni dei miei amici storici". Il video ha suscitato molta curiosità. E anche dubbi: immagini molto urlate, caricate, tanto che qualcuno ne metteva in dubbio l'autenticità. Ma sempre Victor, intervistato da Insider, ha spiegato che la discussione era reale, anche se ha ammesso che "forse a causa della telecamera puntata" il tutto potrebbe essere stato enfatizzato.