"Macron e la cocaina": la video-bufala fa il giro del mondo

A questo punto la stampa francese non ha potuto non rispondere a Jones. Per Liberation, quel sacchettino bianco altro non è che un fazzoletto di carta usato e appallottolato, che Macron fa sparire in tasca non appena lo inquadrano. Per questioni di decoro e presentabilità, non certo per occultare qualcosa.

"Una serata a base di cocaina tra amici?", si chiede uno dei tanti utenti che hanno condiviso il video. Il "cucchiano per la droga" di Merz, invece, sarebbe un semplice stuzzicadenti o una paletta per il caffè.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h