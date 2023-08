Crociera, passeggero si lancia dal balcone e si schianta sulla scialuppa. Caos a bordo

11 agosto 2023 a

Cambio improvviso di programma per i turisti in crociera nel Mar Egeo che ha scatenato il caos a bordo. Racconta il Messaggero che la gigantesca nave era ferma al porto di Santorini per una delle tappe previste nel tour delle isole greche quando una persona si è gettata giù dal balcone finendo su una scialuppa di salvataggio ferendosi gravemente. Il capitano, informato dell'incidente, decide di fermarsi nel porto dell’isola più del previsto, per consentire al ferito di essere portato in ospedale e ricevere le cure necessarie. Una decisione che, tuttavia, ha comportato un cambio di piani per tutti i turisti a bordo. Che non l'hanno presa bene.

La tappa a Mykonos è saltata e così pure la spensieratezza dei vacanzieri che si sono ritrovati sul ponte della nave a protestare anche perché il capitano si è ben guardato dal raccontare ai suoi ospiti la verità sull'incidente nel timore di scatenare il panico a bordo. “Ci hanno detto che c’era stato un incidente tra barche", racconta una passeggera al Messaggero, "per questo la nave non è potuta attraccare”. Ma il motivo era un altro e forse averlo reso noto a tutti avrebbe fatto digerire meglio il cambio di programma. “Abbiamo usato i nostri risparmi di un anno per questa crociera”, si lamenta un passeggero con il Messaggero. “Buono da 200-300 euro? Non ci sono soldi per rimborsarmi”, continua un’altra. Del resto, fanno notare c’è chi paga oltre mille euro per questo viaggio che aspetta da tutto l’anno...

Che fare ora? L’avvocato Paolo Vitali interpellato dal Messaggero cita l’art. 42 del Codice del Turismo che prevede nel caso "di circostanze sopravvenute e non imputabili all’organizzatore quest’ultimo non fornisce una parte sostanziale dei servizi compresi nel pacchetto, deve offrire al viaggiatore soluzioni alternative di qualità pari o superiore (senza sovrapprezzo) o anche di qualità inferiore, ma con un’adeguata riduzione del prezzo”.