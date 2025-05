Giuseppe Conte infanga Meloni? Ma fa un'altra figuraccia

Veleno e ancora veleno. "L’Italia deve sempre sedersi ai tavoli per far valere le sue proposte. Il problema della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono le sue tante giravolte, le inutili furbizie che possono reggere qui in Italia, dove lei si avvale di media compiacenti. A livello internazionale invece le giravolte si pagano pesantemente". Parole e musica del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al "Corriere della Sera".

"Di fatto sono tre anni che hai l’elmetto in testa, con tanto di bacio in fronte da Biden. E ora che è arrivato Trump ti fingi all’improvviso colomba, mentre nei fatti mandi l’undicesimo pacchetto di armi in Ucraina e sottoscrivi il piano di riarmo a favore della Germania. Con chi stai, Meloni? Con i guerrafondai? Con Trump? O a metà strada? Così appari a tutti inaffidabile e finisci per scomparire", ha rimarcato.