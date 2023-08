Evgenji Prigozhin, precipita il suo aereo. Mosca: "È morto"

23 agosto 2023 a

Prigozhin è morto. Il jet privato di proprietà del capo della Wagner, Evgenii Prigozhin, e che si è schiantato nella regione di Tver, in Russia, è stato abbattuto dalla contraerea russa. Lo riporta il canale Telegram Zona grigia legata al gruppo di mercenari Wagner. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sull'accaduto, ma secondo l'agenzia Tass tutte le 10 persone a bordo sono morte. L’autorità per l’aviazione civile russa conferma che Prigozhin era sulla lista dei passeggeri secondo quanto riferisce la Tass. "Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgenij Prigozhin era elencato tra i passeggeri".



Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russo, citato dai media russi. Solo qualche settimana fa Prighozin aveva tentato un golpe contro Mosca marciando verso la capitale russa. Poi, dopo essersi fermato a circa 300 km da Mosca, è stato trasferito in Bielorussia. Qualche giorno fa era riapparso in Africa con una foto che ha fatto il giro del mondo. A bordo dell’Embraer precipitato in Russia, nella regione di Tver, c’era anche il numero due del fondatore della società di mercenari Wagner, Dmitri Utkin. Lo riportano diversi canali telegram legati alla stessa Wagner, tra cui Vck-Ogpu.