Charlene di Monaco, segnali di divorzio? La decisione estrema

Charlene di Monaco ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram: la scelta farebbe parte di un accordo con il principe Alberto, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. Pare che i due siano sempre più vicini al divorzio, tanto che lei sarebbe addirittura andata a vivere in Svizzera. "La disattivazione dell’account Instagram fa parte dell’accordo tra Charlene e Alberto. A patto di lasciare la comunicazione nelle mani del palazzo, le viene permesso di ritirarsi lì (in Svizzera) e ottenere libertà altrove", si legge sul quotidiano Bild. Charlene aveva un suo profilo personale dove talvolta pubblicava foto della sua famiglia e degli eventi a cui partecipava.

Charlene e Alberto di Monaco, "su appuntamento". Rumors terrificanti: tutto finito

A creare qualche sospetto è il fatto che la disattivazione dell'account della principessa sia arrivata proprio in concomitanza con la notizia, non confermata, di un suo trasferimento in Svizzera, lontana da Palazzo Grimaldi. Le ultime voci parlerebbero anche di sporadici incontri con Alberto solo su appuntamento. I rumors sulla crisi tra Alberto e Charlene si sono fatti sempre più insistenti soprattutto nel periodo in cui Charlene è rimasta in Sudafrica, dove ha contratto una pesante infezione. Nonostante il gossip, però, i due hanno sempre smentito di essere in crisi. Alla festa per il decimo anniversario della sua fondazione benefica, infatti, la principessa ha detto: "La mia famiglia è la mia roccia".