Israele e Hamas, la diretta. "Ora una tabella di marcia", Cina e Russia minacciano Tel Aviv

Non allargare la guerra a Libano e Iran. E' questa la priorità in questo momento degli Stati Uniti, preoccupati che il conflitto tra Israele e Hamas diventi la miccia per una globalizzazione dello scontro, ben oltre il Medio Oriente. Anche per questo funzionari statunitensi e israeliani stanno discutendo la possibilità di una prossima visita in Israele del presidente americano Joe Biden su invito del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Lo riportano le agenzie Reuters e Axios, che parlando di una possibile "missione" alla fine di questa settimana. Nel frattempo, c'è un giallo sulle parole del presidente dell'Anp Abu Mazen ("Le azioni di Hamas non rappresentano i palestinesi"), poi smentite. E dalla Casa Bianca il presidente Biden ha scandito a chiare lettere che "l'occupazione militare di Gaza sarebbe un grosso errore", chiarendo comunque il diritto di Israele a reagire militarmente ai terroristi.



Ore 11.28 - "Hamas impedisce ai palestinesi di evacuare"

Hamas sta obbligando i palestinesi a restare nella Striscia di Gaza. La denuncia arriva dal principale portavoce dell'esercito israeliano, contrammiraglio Daniel Hagari, secondo cui i terroristi islamici al potere nella Striscia starebbe impedendo ai palestinesi di fuggire verso sud, scampando così all'annunciato, imminente attacco israeliano. "Hamas impedisce agli abitanti di Gaza di spostarsi nel sud della Striscia - ha detto Hagari -, dopo aver dimostrato la sua crudeltà verso i residenti di Israele ora sta facendo lo stesso con i residenti di Gaza City".

Ore 11.18 - Vaticano, "disponibili a ogni mediazione"

La Santa Sede si dice "sempre disponibile a qualsiasi mediazione. Cerchiamo di fare tutto il possibile per trovare una soluzione a questa situazione". Intervistato da Tg2000, il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per Papa San Pio X a Riese, ha spiegato: "Oggi ci troviamo in una situazione in cui il mondo è lacerato da conflitti crudelissimi come quello che sta avvenendo in Palestina e Israele. Bisogna credere nella pace".

Ore 10.57 - "Attacchi Hezbolla? Risposta mortale"

Il portavoce dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha avvertito che i miliziani libanesi di Hezbollah dovranno affrontare una risposta "mortale" se continueranno a effettuare attacchi contro Israele. "Ieri Hezbollah ha effettuato una serie di attacchi per cercare di deviare i nostri sforzi operativi, sotto la direzione e il sostegno dell'Iran, mettendo in pericolo lo Stato del Libano e i suoi cittadini", ha detto Hagari in una conferenza stampa. "Abbiamo aumentato le nostre forze al confine settentrionale e rispondiamo in modo aggressivo a qualsiasi attività contro di noi", ha aggiunto. "Se Hezbollah osa metterci alla prova, la reazione sarà mortale. Gli Stati Uniti ci stanno dando il pieno appoggio", ha concluso.

Ore 10.49 - La Cina a Lavrov: "Serve una tabella di marcia per la Palestina"

"Attivare la `soluzione dei due Stati´ il prima possibile, lottare per un consenso più ampio e promuovere la formazione di calendario e tabella di marcia per ripristinare i diritti legittimi della nazione palestinese". Questa, secondo il ministro degli Esteri Wang Yi, è la strategia fondamentale per risolvere il conflitto tra Hamas e Israele. Il ministro cinese lo ha confermato nel colloquio con la controparte russa Serghei Lavrov, aggiungendo che Pechino condanna "tutte le azioni che danneggiano i civili e si oppone a qualsiasi violazione del diritto internazionale: è necessario che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu agisca e che le grandi potenze svolgano un ruolo attivo".

Ore 10.33 - Netanyahu riunisce stasera gabinetto di sicurezza

Netanyahu riunisce stasera - lunedì 16 ottobre - il gabinetto di sicurezza, convocato per le 20, le 19 in Italia. Come riferiscono i media israeliani, lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre l'esercito dello Stato ebraico prepara il lancio di un'operazione di terra nella Striscia di Gaza.

Ore 10.24 - Pechino, 4 cinesi uccisi e due dispersi

Sono quattro i cittadini cinesi che sono stati uccisi e due quelli che risultano dispersi dopo l'attacco lanciato da Hamas contro Israele e la successiva rappresaglia. Lo conferma il ministero degli Esteri di Pechino spiegando che altri sei cinesi sono rimasti feriti. Al momento, aggiunge il ministero, i voli commerciali tra la Cina e Israele sono operativi.

Ore 10.12 - Netanyahu nega il cessate il fuoco

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato che sia stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco mediato da Egitto e dagli Usa per la riapertura del valico di Rafah, in modo da consentire l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Al momento non esiste un cessate il fuoco per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per l'uscita degli stranieri", si legge in una breve nota dell'ufficio di Netanyau.

Ore 10.08 - Scholz domani in Israele

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz andrà domani, martedì 17 ottobre, in Israele. Lo rivela la Bild, aggiungendo che successivamente Scholz andrà in Egitto. La settimana scorsa la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock si era in Israele.

Ore 09.55 - Onu: non ci sono abbastanza sacchi per i morti di Gaza

"Non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza". Questo è quanto riferisce l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nel suo ultimo report sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Per il quinto giorno consecutivo "Gaza è rimasta senza elettricità, portando sull'orlo del collasso i servizi vitali, compresi quelli sanitari, idrici e igienici, e aggravando l'insicurezza alimentare", concludono dall'Onu.

Ore 09.49 - Israele evacua 28 insediamenti a 2 chilometri dal confine col Libano

L'Idf predispone l'evacuazione degli abitanti di 28 villaggi a due chilometri dal confine con il Libano. Lo confermano esertico e ministero della Difesa israeliano alla luce degli attacchi provenienti dal Libano. L'Autorità nazionale per la gestione delle emergenze (Nema) del ministero della Difesa israeliano afferma che i residenti saranno portati in pensioni finanziate dallo stato dopo che il piano sarà stato approvato dal ministro della Difesa Yoav Gallant. Le autorità locali sono state informate del piano dell'Idf. Ad essere coinvolte nell'evacuazione saranno le comunità di Ghajar, DishonKfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma'ayan Baruch, Bar'amManara, Yiftah, Malkia, Misgav Am, Yir'on, Dafna, Arab al-AramsheShlomi, Netu'a, Ya'ara, Shtula, Matat, Zar'it, Shomera, BetzetAdamit, Rosh Hanikrah, Hanita e Kfar Giladi.

Ore 09.38 - Aperto il valico di Rafah fra Gaza ed Egitto

Il valico di Rafah fra Gaza ed Egitto è stato aperto. Lo riferiscono fonti locali secondo cui al suo interno sono adesso in corso i preparativi logistici per introdurre a Gaza aiuti umanitari e per consentire l'uscita di cittadini stranieri e di palestinesi con doppia nazionalità. Nelle ultime ore sul versante egiziano sono stati rimossi gli sbarramenti che ostruivano il valico.

Ore 09.32 - Paura negli Usa: Iran, bisogna essere pronti

Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, in un’intervista alla Cbs, afferma riferendosi all'Iran : "La minaccia è reale. C’è il rischio di escalation di questo conflitto, dell’apertura di un secondo fronte nel nord e ovviamente del coinvolgimento dell’Iran. Dobbiamo prepararci a ogni evenienza". E ancora, i generali Usa esprimono preoccupazione che l’America possa essere trascinata nel conflitto, scrive il New York Times.

Ore 09.29 - Biden: Possiamo aiutare sia Kiev e sia Israele

"Siamo gli Stati Uniti d'America, per l'amor di Dio, e l'America è la nazione "più potente nella storia del mondo". Così Joe Biden, che ha sottolineato come "possiamo occuparci di entrambi e mantenere comunque la nostra difesa a livello internazionale".

Ore 09.21 - Colombia invia aiuti umanitari a Gaza

Altissima tensione diplomatica tra Colombia e Israele, dopo le dichiarazioni fortemente critiche del presidente Gustavo Petro sulle azioni di Tel Aviv nel conflitto con la Palestina. Il capo dello Stato ha assicurato che il suo Paese invierà aiuti umanitari a Gaza, cercando di ottenere in proposito "l'appoggio egiziano". Dunque ha rimarcato come "il diritto internazionale vieta l'attacco sistematico ai civili. Sono vietati i genocidi. Il personale sanitario e ospedaliero deve essere protetto. I requisiti minimi per vivere devono essere protetti", ha concluso Petro sui social.

Ore 09.12 - Ifd: Uccisi sei alti esponenti di Hamas

La difesa di di Tel Aviv afferma di aver ucciso sei alti esponenti di Hamsa, precisando che tra questi figurano membri dell'ala militare e di quella politica dell'organizzazione. Nella dichiarazione si fa riferimento in particolare a due comandanti del movimento che sarebbero stati coinvolti nel massacro compiuto nel sud di Israele il 7 ottobre, oltre al responsabile per la sicurezza nel sud della Striscia di Gaza.

Ore 08.44 - Israele smentisce la tregua a sud di Gaza

"Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri": così l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu commentando notizie diffuse in precedenza circa l'apertura del valico di Rafah (fra Egitto e Gaza) alle 9 del mattino ora locale, le 8 in Italia.

Ore 8.23 - Israele evacua gli insediamenti al confine con il Libano

Israele ha deciso di evacuare gli insediamenti a Nord, al confine con il Libano. Potrebbe essere il segnale dell'imminente invasione di Gaza: l'evacuazione preventiva punterebbe a mettere in sicurezza i cittadini israeliani in vista delle probabili reazioni di Hezbollah.

Ore 6.04 - L'ambasciatore israeliano all'Onu: "Nessun interesse a occupare Gaza"

Israele "non ha alcun interesse" a occupare Gaza, ma farà "tutto il necessario" per eliminare Hamas. Lo ha dichiarato l'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite Gilad Erdan. "Non abbiamo alcun interesse a occupare Gaza o a rimanere a Gaza, ma poiché stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza e l'unico modo, come lo stesso presidente" Biden "ha definito, è quello di annientare Hamas, dovremo fare tutto ciò che è necessario per annientare le loro capacità", ha detto l'ambasciatore alla Cnn.

Ore 1.34 - Biden: "Occupare Gaza un grosso errore"

"Occupare Gaza penso che sarebbe un grosso errore", afferma il presidente americano Joe Biden in risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley sulla Cbs, nel corso del programma 60 minutes. "Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese", spiega il presidente Usa. Biden ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. "Ma credo che" lo Stato ebraico "capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah".

Ore 00.03 - Abu Mazen, "Hamas non rappresenta i palestinesi"

Abu Mazen assicura che le azioni di Hamas "non rappresentano il popolo palestinese". Lo riporta The Times of Israel, che cita l'agenzia palestinese Wafa. Il presidente dell'Autorità palestinese afferma, nel corso di un colloquio con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, che l'Olp è l'unico rappresentante legittimo del popolo palestinese. Abu Mazen (Mahmoud Abbas) chiede inoltre il rilascio di "prigionieri e detenuti" da entrambe le parti e ribadisce la sua affermazione secondo cui lo sfollamento degli abitanti di Gaza costituirebbe una "seconda Nakba" (l'esodo dei palestinesi nel 1948 dai territori occupati da Israele).