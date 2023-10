Israele-Hamas, la diretta. Marines pronti a intervenire. L'annuncio: "Biden in Israele"

17 ottobre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. L'esercito israeliano ha ucciso il capo degli 007 dei tagliagole e adesso le truppe si ammassano al confine con Gaza. Hamas ha diffuso il primo video di un ostaggio adulto, si tratta di una ragazza, Maya Shem, israeliana di origini francesi, che chiede di essere riportata a casa al più presto. La donna è ferita e viene curata dai medici che lavorano per Hamas. Un messaggio chiaro: la trattativa per il rilascio è aperta ma i terroristi palestinesi chiedono il rilascio di 6000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliani. Una proposta che il governo dello Stato ebraico ha rispedito al mittente chiedendo il rilascio immediato degli ostaggi.



Ore 6.42 - Biden invia anche i Marines in Medio Oriente

Una task force anfibia di marines statunitensi si sta dirigendo verso Israele, dove saranno posizionati a bordo di navi da guerra pronti a intervenire nel caso in cui il conflitto con Hamas si espanda

Ore 3.55 - Blinken annuncia la visita di Biden

“Il presidente Joe Biden visiterà Israele mercoledì”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, al termine dell'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Netanyahu durato sette ore e mezzo. "Il presidente riaffermerà la solidarietà degli Stati Uniti con Israele e il nostro impegno ferreo per la sua sicurezza", ha detto Blinken.

Ore 2.30 - Israele: colpiti obiettivi di Hezbollah in Libano

Israele ha colpito obiettivi "terroristici" di Hezbollah in Libano. Lo comunicano fonti dell'esercito. Dall'inizio della guerra, innescata dall'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele il 7 ottobre, gli scontri al confine tra Israele e Libano hanno provocato la morte di circa 10 persone sul versante libanese, per lo più combattenti ma anche un giornalista della Reuters e due civili

Ore 00.55 - Netanyahu a Putin: “Guerra finché Hamas non sarà distrutto”

Nella sua conversazione con il presidente russo Vladimir Putin, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo paese non fermerà l'offensiva nella Striscia di Gaza "finché non avrà eliminato le capacità militari e governative di Hamas". Lo riferisce Haaretz, citando citando l'ufficio del premier. Netanyahu ha detto a Putin "che Israele è stato attaccato da assassini vili e crudeli e ha risposto, determinato e unito, lanciando una guerra contro Hamas".

Ore 00.40 - Ucciso Asma al-Mazini, capo della Shura di Hamas

Le forze di difesa israeliane Idf e lo Shin Bet annunciano che Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas, è stato ucciso durante le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. Secondo la dichiarazione, al-Mazini era il "ministro" responsabile dei prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane e ha diretto attacchi terroristici contro Israele.