Sinner, Alcaraz: "Cosa sono pronto a fare"

“Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik. Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo e offriamo uno spettacolo di tennis davvero bello": Carlos Alcaraz lo ha detto a proposito della prossima finale contro Sinner a Cincinnati. "Sono pronto a rivedere ciò che non ha funzionato nell’ultima partita e a cercare di fare meglio lunedì", ha aggiunto riferendosi all'ultima finale persa contro il 24enne azzurro, quella di Wimbledon.

Lo spagnolo ha raggiunto la sua settima finale ATP consecutiva grazie al successo in semifinale su Alexander Zverev, battuto 6-4 6-3. Alcaraz ha esteso a 16 la sua striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000, e ha ottenuto il 38esimo successo nelle ultime 40 partite. Quella di domani, lunedì 18 agosto, sarà la quarta volta in questa stagione che sfiderà Sinner e la quattordicesima in totale. Quest'anno lo spagnolo ha vinto contro il numero uno del mondo le finali degli Internazionali BNL d'Italia e del Roland Garros, la più lunga nella storia del torneo. L'azzurro si è poi preso la rivincita a Wimbledon, diventando il primo campione italiano nella storia del torneo.