Ido Peretz, il gesto prima della gara indigna tutti: cosa si dimentica

L'atleta israeliano Ido Peretz fa il gesto del taglio della gola agli Europei under 20 di atletica a Tampere, in Finlandia, e scatena una valanga di commenti negativi sui social. È successo prima della partenza della staffetta 4×100: Peretz ha portato il testimone alla gola come fosse un coltello e ha mimato la decapitazione. Un gesto probabilmente goliardico fatto nel momento in cui gli atleti erano in preparazione e pronti a darsi la carica. Le polemiche non sono mancate.

“Non si tratta solo di cattiva sportività, è il riflesso di un’ossessione per la violenza e il genocidio di cui alcuni atleti israeliani sono orgogliosi”, ha scritto il giornalista Zohran Mamdani su X. Un altro utente invece: “Solo un altro dei tanti atleti israeliani che ostentano la loro ossessione per il genocidio e la morte come un distintivo d’onore”.