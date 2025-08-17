Rose Villain, "vergogna": un grillo ucciso scatena la polemica

Rose Villain ha dovuto fare i conti con un grillo sul palco durante un concerto ad Ascoli Piceno. “Che c…è?”, ha reagito lei impulsivamente e anche un po' spaventata, come si vede in un video già diventato virale sui social. Qualche giorno fa la stessa cosa è successa anche alla pop star Jennifer Lopez. Rose, dopo essersi accorta dell'insetto, si è fermata e il grillo, che pare fosse piuttosto grande, è stato ucciso, pare da un addetto alla sicurezza giunto sul palco.

L'uccisione del grillo, però, ha scatenato una valanga di commenti critici. Qualcuno ha addirittura attaccato la cantante e l'uomo che ha "eliminato" l'insetto accusandoli di "omicidio". Un'accusa piuttosto assurda, se non proprio surreale. Ma non è finita qui. C'è chi ha scritto “assassini”; chi ha parlato di un “povero insetto”. Qualcuno si è spinto anche oltre: "Chi ha ucciso quel povero animale deve vergognarsi”, oppure “Rosa Villain si porterà sulla coscienza(!) l’uccisione di un animale innocente”.