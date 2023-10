Israele-Hamas, la diretta: Idf, ecco il video del missile palestinese sull'ospedale

18 ottobre 2023 a

Prosegue la guerra tra Israele e Hamas. Il missile caduto su un ospedale di Gaza ha acceso ancora di più il conflitto con accuse reciproche. L'esercito israeliano ha mostrato un video in cui un missile palestinese esplode nello stesso istante in cui è stata registrate l'esplosione nel nosocomio. Segui la diretta



Ore 8.05 - Esercito Israele: “Residenti Gaza si spostino a sud”

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la creazione di una zona umanitaria nel sud di Gaza dove verranno forniti aiuti internazionali, dopo giorni di negoziati con l'Egitto, gli Stati Uniti e altri. Lo riporta The Times of Israel.



Ore 7.44 - Esercito, uccisi 2 alti dirigenti di Hamas nella Striscia

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso negli attacchi sulla Striscia due alti dirigenti di Hamas. Il primo è Muhammad Awdallah comandante del sistema anti missili tank della Brigata Gaza City. Il secondo è Akram Hijazi della Forza navale di Hamas, responsabile per aver diretto attacchi terroristici su Israele da Gaza.

Ore 7.02 - Proteste in Libia, a Tripoli e Misurata

In Libia, diverse centinaia di persone hanno protestato a Tripoli e in altre città per la strage all'ospedale di Gaza. A Tripoli, centinaia di manifestanti di tutte le età, issando bandiere palestinesi e alcuni con il volto coperto dalle kefiah palestinesi, hanno attraversato il centro città prima di convergere in Piazza dei Martiri.

Ore 6.33 - Iran: “Le bombe di Israele inghiottiranno i sionisti”

Si fanno sempre più minacciosi i toni di Teheran contro Israele. “Il fuoco delle bombe americano-israeliane sganciate sui palestinesi nell'ospedale travolgerà presto i sionisti", le parole del presidente iraniano, Ebrahim Raisi. E a Teheran centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alle ambasciate britannica e francese. "Morte a Francia e Inghilterra", gridavano lanciando uova contro le mura. Diverse migliaia di persone si sono radunate anche in piazza Palestina.

Ore 6.15 - Razzi anticarro dal sud del Libano, Israele risponde

Le truppe israeliane hanno fatto sapere di aver bombardato oltre il confine con il Libano, in risposta a "missili anticarro lanciati contro i soldati" nell'area di Shtula e nell'area della barriera di sicurezza tra Israele e Libano. L'esercito "sta sparando con l'artiglieria sul luogo del bombardamento", ha aggiunto l'esercito in una nota sul suo canale Telegram.

Ore 4.55 - Biden “indignato” chiede chiarimenti allo staff

Il presidente Usa, Joe Biden, ha fatto sapere di essere "indignato e profondamente rattristato" per quanto accaduto all'ospedale Al-Ahli di Gaza City e per la "terribile perdita di vite umane che ne è derivata". Biden ha incaricato il suo team per la sicurezza nazionale di raccogliere maggiori informazioni su quanto accaduto all'ospedale.

Ore 3.30 - Esercito Israele: “Ecco il video del razzo palestinese”

L'esercito israeliano, qualche ora dopo la strage, ha pubblicato un video su X che "mostra un razzo sparato contro Israele che è esploso alle 18:59, lo stesso momento in cui è stato colpito l'ospedale a Gaza". Nella sequenza si intravede nel buio quello che sembra un razzo che poi esplode alto sui cieli di Gaza, seguito a breve da una esplosione sul terreno.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

Ore 2.30 - Biden parla con re Abdallah e Netanyahu

Il presidente americano Biden, in viaggio verso il Medio Oriente, si tiene in contatto con i leader della regione e fa sapere di aver parlato sia con il re giordano Abdullah che con il premier israeliano Netanyahu.

Ore 1:00 - Abu Mazen: “Nessuno ci toglierà la nostra terra”

Il presidente palestinese Abu Mazen, confermando il suo ritorno in Cisgiordania per la cancellazione del summit di Amman "dopo il massacro a Gaza", afferma che i palestinesi "non accetteranno un'altra Nakba del XXI secolo". "Non lasceremo la nostra terra e nessuno ci manderà via", ha detto Abu Mazen citato da al Jazeera.

Ore 00.30 - Salta la tappa di Biden in Giordania

Il presidente Usa Biden ha annullato la visita in Giordania nel suo viaggio di un giorno in Medio Oriente, dopo che il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il ministero degli Esteri giordano si sono ritirati per l'attacco a un ospedale di Gaza.