Pd, la foto di Furfaro con l'amico di Hamas: solo un caso?

Ma sì, perché non farsi un selfie con uomini ritenuti vicino ad Hamas? Alcuni dei volti di spicco del Pd si sono fatti fotografare con Suleiman Hijazi, attivista palestinese sostenitore di Hamas. Tra questi Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Ma c’è anche chi è andato oltre ed era proprio con Mohamed Hannoun: si tratta di Marco Furfaro, il fedelissimo di Elly Schlein, di Laura Boldrini del Pd, di Nicola Fratoianni numero uno di Avs (insieme ad Angelo Bonelli assente nella foto).

È il Tempo a ricordare cosa disse lo stesso Bonelli che, interrogato, aveva detto che "se le cose stanno come dite voi la Polizia di Stato dovrebbe intervenire immediatamente. Anzi, chiamerò il questore per capire perché non è intervenuto fino ad ora"? Eppure un rapporto spiega nel dettaglio chi è davvero Hannoun. Il dossier, cinquanta pagine stilato da Elnet nell’ottobre del 2024, una delle principali Ong impegnate nel rafforzamento delle relazioni tra Europa e Israele, scriveva: "Il principale esponente affiliato ad Hamas in Italia è Mohammad Hannoun. Da oltre vent’anni ha fondato e guidato numerose organizzazioni in tutto il Paese, tra cui la ABSPP, l’associazione dei palestinesi in Italia (API), Europeans for Al-Quds, e quello che sembra essere il suo braccio mediatico, InfoPal. Altri attori principali per le loro attività pro-Hamas sono i collaboratori di Hannoun" e tra loro c’è proprio Sulaiman Hijazi.

E si sottolinea come tutti i collaboratori "ricoprono ruoli rilevanti all’interno delle organizzazioni legate a Hannoun e manifestano un deciso sostegno ad Hamas e alle sue attività terroristiche". E l’ABSPP è così tanto attenzionata che il 7 ottobre 2024 l’OFAC, Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri statunitense l’ha definita una "falsa organizzazione caritatevole" che contribuisce a "finanziare l’ala militare di Hamas" e che nel 2023 diversi enti finanziari americani hanno vietato le attività di raccolta fondi online dell’associazione per legami con il terrorismo.