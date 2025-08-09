Reazione a Catena, avete visto Eleonora? Pubblico stregato: "Bellissima"

Eleonora sta stregando i telespettatori di Reazione a Catena. Parte del trio Giù al Nord, la giocatrice sta collezionando una pioggia di complimenti. E su X si legge: "Eleonora ha degli occhi stupendi. È bellissima". Ma c'è anche qualcuno che avanza una somiglianza con Gaia, la cantante. Ma chi è la ragazza? Eleonora, insieme a Giulia e Alice è una studentessa di design. Le tre si sono conosciute a Milano, ma vengono da Lecco, Reggio Calabria e Laurenzana.

Le nuove campionesse hanno mandato a casa le Giramondo. Eleonora, Alice e Giulia sono arrivate al gioco finale, l’Ultima Catena, con un montepremi di partenza molto alto, pari a 72.000 euro. Tuttavia, dopo alcuni dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra si è ridotta a 18.000 euro. Gli indizi a loro disposizione erano "Cassa" e il terzo elemento "Pattumiera", mentre la parola da indovinare doveva iniziare con "Pe" e finire con "e". La loro risposta è stata "Pesce", che purtroppo si è rivelata errata. Infatti, la soluzione corretta era "Pedale".