Israele e Hamas, la diretta. Vertice del Cairo, salta la dichiarazione finale. Ancora scontri a fuoco tra Idf e Hezbollah

21 ottobre 2023 a

È stato aperto, nel quindicesimo giorno di guerra tra Hamas e Israele, il valico di Rafah per il passaggio di aiuti umanitari a Gaza. Tel Aviv si sta preparando all'invasione di terra della Striscia, anche se Usa e Ue temono una reazione eccessiva del governo di Netanyahu con conseguente allargamento del conflitto. Liberati ieri da Hamas due ostaggi, mamma e figlia con cittadinanza americana. Segui la diretta.

Ore 19.01 - Israele e Hezbollah, ancora scontri a fuoco al confine

Continuano gli scontri a fuoco tra l'esercito israeliano e i combattenti libanesi di Hezbollah nella zona di confine. Sulle sue reti, le Idf hanno pubblicato questo pomeriggio diversi video che mostrano attacchi a postazioni strategiche di Hezbollah. "Hezbollah ha deciso di partecipare alla lotta e ne sta pagando il prezzo", ha avvertito il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, durante una visita ai soldati di stanza nel nord del Paese.

Ore 18.45 - Tajani: Hamas deve essere sradicato da Gaza

"Hamas deve essere sradicato dal territorio di Gaza, l'organizzazione terroristica deve essere tolta dal territorio, ma non bisogna confondere Hamas con la popolazione palestinese": Antonio Tajani lo ha detto a margine dell'incontro Forza Italia per l'Umbria e per l'Italia, in corso a Perugia.

Ore 18.10 - Vertice Il Cairo, non ci sarà la dichiarazione finale

I partecipanti al Summit per la pace del Cairo non adotteranno una dichiarazione finale a causa di contrasti tra le delegazioni arabe ed europee. Lo ha riferito l'emittente Sky News Arabia. Le divergenze sono emerse sulla formulazione "diritto di Israele all'autodifesa" e sulla condanna del movimento integralista palestinese Hamas.

Ore 17.55 - Raid aereo Israele uccide dirigente Hamas

Un raid aereo israeliano ha ucciso un comandante militare di Hamas, Talal Al Hindi, nell'area centrale della Striscia di Gaza. Eliminati anche la moglie e alcuni famigliari. Lo riporta l'agenzia Safa, affiliata ad Hamas.

Ore 17.42 - Esercito Israele: entreremo a Gaza con tutta la nostra forza

"Entreremo con tutta la nostra potenza e colpiremo Hamas come se ci stesse combattendo per il primo giorno": lo ha detto il capo dell'aeronautica israeliana, Tomer Bar, durante un briefing con i comandanti dell'esercito, riferendosi all'imminente offensiva di terra nella Striscia di Gaza, come riporta The Times of Israel. "Con la determinazione che vedo, parto con una convinzione molto rafforzata - ha aggiunto Bar - qui c'è una macchina che, non ho dubbi, funzionerà".

Ore 17.30 - Hezbollah: primo nostro soldato ucciso da Israele

Hezbollah ha annunciato l'uccisione del suo primo soldato a seguito dello scambio di fuoco con Israele avvenuto verso il villaggio di Houla, nel settore orientale del sud del Libano, nei pressi della Linea Blu. Lo riferiscono Haaretz e Al Jazeera.

Ore 17.00 - Hamas vuole "chiudere il dossier" sugli ostaggi civili appena possibile

Vogliamo chiudere il dossier degli ostaggi civili appena possibile: lo ha detto all’Ansa a Beirut Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano a margine di una conferenza stampa: "Lavoriamo con tutti i mediatori per chiudere il dossier dei civili appena le condizioni di sicurezza saranno opportune".

Ore 16.44 - Idf, irruzione nella casa del numero due di Hamas

L'esercito israeliano ha fatto irruzione nella casa del leader di Hamas in Cisgiordania e ha arrestato membri della sua famiglia. Lo riporta Haaretz, citando testimoni oculari. Saleh al-Aruri, tra i fondatori dell'ala militare di Hamas - le Brigate Ezzedin al-Qassam - è considerato il vice del capo di Hamas Ismail Haniyeh e uno dei fondatori dell'ala militare del gruppo estremista islamico palestinese. Al-Aruri ha la sua base in Libano ed è considerato un obiettivo chiave per Israele in seguito agli attacchi del 7 ottobre.

Ore 16.31 - Blinken: "Lasciate aperto il valico di Rafah"

"Esortiamo tutte le parti a mantenere aperto il valico di Rafah per consentire il continuo movimento di aiuti che sono indispensabili per il benessere della popolazione di Gaza": lo ha chiesto il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire con la fornitura di questa assistenza salvavita - ha aggiunto - i civili palestinesi non sono responsabili dell'orribile terrorismo di Hamas e non devono essere costretti a soffrire per le sue azioni depravate".

