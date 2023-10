Israele e Hamas, la guerra in diretta: blitz in Cisgiordania contro il numero 2 dei terroristi

21 ottobre 2023 a

Il valico di Rafah si aprirà oggi alle 12, si preannunciano caos e disordini a Sud della Striscia di Gaza per l'evacuazione dei palestinesi in Egitto. A due settimane esatte dalla strage di civili israeliani, Tel Aviv si sta preparando alla invasione di terra per stanare i terroristi di Hamas in un contesto di grande incertezza, con Stati Uniti e Unione europea che sembrano voler frenare la reazione del governo di Netanyahu. C'è da mettere in conto, infatti, l'incognita di quanto possa durare l'occupazione della Striscia, con un conto salatissimo in termini di vittime: civili, militari e ostaggi, di cui due, mamma e figlia con cittadinanza americana, sono stati rilasciati ieri.

Ore 9.28 - Israele occupa la casa del numero 2 di Hamas in Cisgiordania

I media palestinesi hanno riferito che l'esercito israeliano e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno preso il controllo dell'abitazione in Cisgiordania dove risiede il vice capo dell'ala politica di Hamas, Salah al-Arouri. La casa, situata nella città centrale di Bani Zeid al-Sharqiya, nella Cisgiordania, è stata trasformata dalle forze israeliane in un centro di detenzione. Su di esso - viene spiegato - è stato appeso uno striscione con la scritta in arabo, che afferma che l'edificio è ora il quartier generale dell'intelligence israeliana.

Ore 8.48 - Alzata l'allerta per Egitto, Giordania e Marocco

Israele ha alzato il livello di allerta a 4 per Egitto e Giordania, esortando i suoi cittadini a lasciare il prima possibile i due Paesi, mentre per il Marocco l'allarme è arrivato a livello 3 ed è consigliato di evitare i viaggi non essenziali. "A causa del protrarsi della guerra, negli ultimi giorni si è constatato un ulteriore e significativo inasprimento delle proteste contro Israele in vari Paesi del mondo, con particolare attenzione ai Paesi arabi del Medio Oriente, insieme a manifestazioni di ostilità e violenza contro simboli israeliani ed ebraici", ha fatto sapere il ministero degli Esteri in una nota. Sconsigliato inoltre di soggiornare in tutti i Paesi del Medio Oriente - tra cui Turchia, Emirati e Bahrein - e di viaggiare in posti come Malesia, Bangladesh, Indonesia e Maldive.

Ore 8.23 - Biden, "ritardate l'invasione". Poi la precisazione

Dopo il rilascio di due ostaggi da Gaza da parte di Hamas, gli Stati Uniti e diversi governi in Europa stanno facendo pressioni su Israele a rimandare il lancio dell'invasione di terra di Gaza, temendo che l'incursione non farà altro che vanificare gli sforzi volti a garantire ulteriori rilasci di ostaggi nel prossimo futuro. Lo riferisce il Times of Israel citando un alto funzionario diplomatico. La Casa Bianca ora fa marcia indietro rispetto al precedente commento del presidente americano Joe Biden secondo cui Israele dovrebbe ritardare la sua prevista offensiva a Gaza fino a quando non verranno rilasciati altri ostaggi tenuti da Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi. Mentre si imbarcava sull'Air Force One, un giornalista ha chiesto a Biden se Israele dovesse respingere un’operazione militare a Gaza, al che lui ha risposto “sì”. Successivamente la Casa Bianca - riporta la Cnn - ha precisato la dichiarazione spiegando che Biden non aveva sentito bene la domanda perché si trovava lontano dal suo interlocutore e che gli era sembrato gli fosse stato chiesto se avrebbe voluto vedere più ostaggi liberi.

Ore 8.05 - Biden a Israele, "non attaccate Hezbollah"

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden avrebbe esortato Israele ad evitare attacchi contro Hezbollah. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate. Il timore del presidente americano è che alcuni dei falchi del gabinetto di guerra israeliano vogliano un attacco preventivo contro Hezbollah, con il rischio di coinvolgere nel conflitto anche l'Iran.

Ore 7.32 - Soldato israeliano ucciso da un missile anticarro dal Libano

Un soldato israeliano della riserva militare delle Idf è morto in un attacco con un missile anticarro nei pressi di Margaliot, nel nord di ISRAELE, lungo il confine con il Libano. Lo riferiscono i media israeliani. Stando a quanto riportato dal Times of Israel, in un attacco sferrato ieri è morto il sergente 22enne Omer Balva di Herzliya. Secondo Haaretz, altri due riservisti hanno riportato ferite giudicate moderate, mentre un terzo è rimasto lievemente ferito.

Ore 7.08 - "Raid a Gaza, bombardati numerosi obiettivi"

Continuano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dopo il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito nella notte "numerosi obiettivi" di Hamas nell'enclave palestinese, compresi un centro di comando e "infrastrutture" del gruppo che controlla la Striscia. I militari, riferisce ancora il Times of Israel, rendono anche noto tramite il portavoce Daniel Hagari, di aver preso di mira siti per il lancio di missili anticarro e postazioni utilizzate da cecchini in cima a palazzi del territorio palestinese.