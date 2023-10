Ultima generazione, ora gli attivisti si incollano sopra le auto

23 ottobre 2023 a

Nuova protesta da parte degli attivisti di Ultima generazione: a Berlino, in Germania, alcuni giovani hanno deciso di attirare l'attenzione sui temi ambientalisti a loro cari incollandosi alle automobili e bloccando così le autostrade. In particolare, hanno bloccato la A100 vicino alla diga di Hohenzollern in direzione Neukölln, attaccandosi sia sopra che sotto un'auto.

Non è la prima volta che gli attivisti danno spettacolo nella capitale tedesca: il mese scorso avevano rovesciato della vernice arancione sulle strade della Maratona di Berlino, poco prima della partenza. Diversi gli attivisti fermati dalla polizia, mentre un agente era rimasto ferito lievemente. Lo scorso 17 settembre invece, sempre a Berlino, gli attivisti del gruppo ambientalista avevano imbrattato di arancione le colonne della Porta di Brandeburgo.

In Italia, invece, l'ultima protesta risale a questa mattina: tra le 8.05 e le 8.15 un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato la circolazione a Verona, lungo la Circonvallazione Alfredo Oriani. I giovani si sono incatenati tra di loro a due a due tenendo in mano uno striscione arancione con su scritto "Fondo riparazione". Necessario l'intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto poco dopo l’inizio del blocco e hanno spostato gli attivisti dalla carreggiata, portandoli poi in questura per gli accertamenti necessari