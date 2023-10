Israele-Hamas, la diretta. "Violenti scontri nei tunnel": terroristi stanati, la manovra dell'esercito

29 ottobre 2023 a

a

a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. All'interno della Striscia di Gaza la battaglia divampa tra leunità dell'Idf e i terroristi. Lo Stato ebraico impiega numerosi bulldozer per cercare di aprire varchi all'interno del territorio a nord della Striscia. Intanto Hamas propone uno scambio tra ostaggi e prigionieri. Segui la diretta.

Ore 17.12 - Razzi dal Libano sul nord di Israele

Nove razzi dal Libano sono stati lanciati verso il nord di Israele in poco più di un'ora. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, secondo cui i primi sei hanno fatto scattare le sirene d'allarme nella città di Kiryat Shmona. Israele sta rispondendo colpendo il Libano con fuoco d'artiglieria.

Ore 16.34 - Gli Usa avvertono l’Iran: “Se attaccati risponderemo"

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, ha avvisato l’Iran, che è dietro le quinte del conflitto tra Israele e Hamas. “Abbiamo detto che se le nostre truppe fossero state attaccate, avremmo risposto e lo abbiamo fatto. Se saranno attaccate di nuovo, risponderemo di nuovo”, ha dichiarato Sullivan.

Ore 15.57 - Violenti scontri nei tunnel di Gaza

Violenti scontri tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hamas si sarebbero verificati all’uscita di un tunnel nel nord della Striscia di Gaza. Molti combattenti palestinesi sarebbero stati uccisi, ma dall’esercito israeliano non sono ancora arrivate conferme in questo senso.

Ore 15.14 Sullivan: “Israele usi ogni mezzo per distinguere tra Hamas e i civili”

"Quello che crediamo è che ogni ora, ogni giorno di questa operazione militare, l'Idf, il governo israeliano, dovrebbe usare ogni mezzo possibile a sua disposizione per distinguere tra Hamas, i terroristi che sono obiettivi militari legittimi, e i civili, che non lo sono". Lo ha ribadito in un'intervista alla Cnn il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Ore 14.49 - Usa si preparano all'allargamento del conflitto

L’amministrazione Biden si prepara ad un possibile allargamento del conflitto Israele-Hamas a tutto il Medio Oriente e si concentra sull’adeguata protezione delle sue forze nella regione. Lo rivelano fonti americane e israeliane citate dal sito Axios, secondo cui il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin e il ministro della Difesa dello Stato ebraico Yoav Gallant ne hanno discusso nella telefonata che hanno avuto due giorni fa, dopo che le Forze di Difesa israeliane hanno ampliato le operazioni a Gaza.

Ore 14.00 - Jihad islamica: "Nostro alto dirigente ucciso a Rafah"

La Jihad islamica ha annunciato che un alto funzionario politico dell’organizzazione, il dottor Taysir Alghouti, è stato ucciso in un attacco alla sua casa a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo l’annuncio, anche diversi membri della sua famiglia sono stati uccisi nell’attacco.

Ore 13.27 - Lanci da Libano, Israele colpisce oltre confine

Dopo il lancio di numerosi lanci dal Libano verso l'area di Har Dov caduti in zone aperte, l'esercito israeliano in risposta sta ora colpendo il luogo d'origine da cui sono partiti i lanci. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

Ore 12.49 - Hamas propone uno scambio immediato prigionieri-ostaggi

Uno scambio "immediato" di prigionieri, con la liberazione degli oltre 200 ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre e contemporaneamente quella dei detenuti palestinesi nelle carceri di Israele: è la proposta avanzata da Yahya Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza. La proposta è stata comunicata attraverso una nota rilanciata anche dall’emittente Al Arabiya. "Siamo pronti", si legge nel testo, "a concordare uno scambio di prigionieri immediato che comprenda il rilascio di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri di Israele e parallelamente di tutti i prigionieri detenuti dalla resistenza palestinese". Secondo l’organizzazione non governativa israeliana B’Tselem, al giugno scorso i palestinesi detenuti o imprigionati per ragioni di "sicurezza" da Israele erano 4.499. Oggi un portavoce dell’esercito di Tel Aviv ha riferito che gli ostaggi israeliani a Gaza sono almeno 230.