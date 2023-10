Questa morte insegna che contro il male la guerra è necessaria

31 ottobre 2023 a

Shani Louk, la ventiduenne tedesco-israeliana, è stata trovata morta con la testa tagliata. Il gesto orribile dei signori del male, dei terroristi di Hamas, serva da lezione a chi ancora usa il proprio tempo per puntare il dito contro lo Stato ebraico. Questa morte ci insegna che contro il male la guerra è necessaria. Con buona pace di chi scende in piazza per insultare un Paese che sta difendendo il suo diritto all'esistenza. L'editoriale del direttore di Libero, Mario Sechi.