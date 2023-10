Hamas minaccia l'Italia in tv: "Sbaglia, è parte dell'aggressione ai palestinesi"

31 ottobre 2023 a

Hamas adesso mette nel mirino direttamente l'Italia. Il nostro Paese e soprattutto il nostro governo sono dalla parte d'Israele senza se e senza ma. Il premier Giorgia Meloni difende il diritto dello Stato ebraico a difendersi e a tutelare la propria esistenza. L'attacco vile dello scorso 7 ottobre ha messo in discussione infatti l'esistenza stessa di Israele e di fatto il premier Netanyahu ha avviato operazioni massicce nella Striscia di Gaza per estirpare "il male" che si annida proprio nei tunnel di Gaza City.

E così i tagliagole non gradiscono al posizione dell'Italia che all'Onu si è astenuta, insieme ad altri Paesi tra cui la Gran Bretagna, sul voto a una risoluzione che non condannava in modo chiaro e netto Hamas. E così ecco che arriva una minaccia, neppure tanto velata sul nostro Paese: "Purtroppo il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della Storia: e' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti nell'aggressione del popolo palestinese", ha affermato Basem Naim, uno dei leader di Hamas, capo del consiglio internazionale del movimento islamista, a Gaza, intervistato da Agorà' su Rai3.

"Israele - ha spiegato - non agisce da solo, ma per conto di Usa, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche Italia che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Come possiamo affrontare tutto questo? Possiamo solo dire che la comunità' internazionale ha la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse sul nostro popolo".Insomma Hamas mette nel mirino chiunque cerchi di difendere l'unica democrazia del Medio Oriente.