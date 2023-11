Israele e Hamas, la diretta: Biden, "serve una pausa"

02 novembre 2023 a

Israele ieri ha colpito il più grande campo profughi di Gaza con nuovi attacchi aerei, spingendo i funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani ad avvertire che prendere di mira aree residenziali densamente popolate "potrebbe equivalere a crimini di guerra". Le bombe hanno colpito il campo di Jabalia per la seconda volta in due giorni. Di seguito gli aggiornamenti in diretta.

Ore 8.05 - Onu, "Jabalia forse crimine di guerra"

I bombardamenti da parte di Israele sul campo di rifugiati di Jabalia, nella Striscia di Gaza, possono essere considerati "crimini di guerra": lo ha denunciato l'Ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, a due giorni dai raid. Ancora da accertare il numero esatto delle vittime. Secondo l'amministrazione di Gaza, i morti sono stati però almeno 195. Oltre 700 i feriti e un centinaio le persone tuttora disperse, probabilmente sotto le macerie degli edifici distrutti. "Dato l'elevato numero di vittime civili e l'ampiezza della distruzione a seguito dei raid di Israele sul campo rifugiati di Jabalia", si legge in un post dell'Ufficio Onu su X, "abbiamo preoccupazioni gravi sul fatto che questi attacchi indiscriminati possono essere crimini di guerra". L'esercito di Tel Aviv ha riferito di aver ucciso nel bombardamento un comandante di Hamas, l'organizzazione palestinese responsabile degli assalti del 7 ottobre nel sud di Israele.

Ore 7.25 - Houthi dallo Yemen, "continueremo a colpire obiettivi israeliani"

La milizia sciita yemenita filo-iraniana degli Houthi, che controlla la capitale dello Yemen, Sanaa, e diverse aree del centro-nord del Paese, ha annunciato che continuerà le operazioni contro le Forze di difesa israeliane (Idf) finché non cesseranno le operazioni militari nella Striscia di Gaza. E' quanto si legge in un messaggio diffuso ieri sera sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) dal portavoce degli Houthi, Yahya Saree. "Continueremo a colpire Israele con razzi e droni, finché non cesseranno gli attacchi israeliani contro Gaza", ha precisato Saree. Ieri le Idf avevano riferito di aver intercettato un drone lanciato verso la città di Eilat, precisando che il velivolo non rappresentava alcuna minaccia per i civili. Successivamente, i militari israeliani avevano dichiarato di aver intercettato un altro drone che sorvolava l'aeroporto Ramon di Eilat. Il lancio dei droni era stato rivendicato da Saree, secondo il quale gli Houthi avevano lanciato in tutto tre droni contro obiettivi israeliani.

Ore 7.02 - Missile dal Libano contro drone, Idf risponde con l'artiglieria

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver effettuato attacchi aerei e di artiglieria in Libano dopo che un missile è stato lanciato contro un suo drone e in seguito al lancio di razzi verso Israele. Lo riferisce il Times of Israel. L'esercito ha dichiarato che nella notte è stato lanciato un missile terra-aria contro un veicolo aereo senza equipaggio. L'Uav non è stato colpito. In risposta, l'esercito ha colpito la cellula che ha effettuato il lancio e il sito di lancio. Inoltre, le forze di terra hanno sparato proiettili di artiglieria verso la fonte dei razzi dopo che i proiettili erano stati lanciati verso la regione del Monte Dov e del Monte Hermon. Il quotidiano israeliano spiega che "l'esercito non identifica i presunti aggressori in nessuno dei due casi", ma fa riferimento agli attacchi guidati da Hezbollah lungo il confine settentrionale a partire dal 7 ottobre."Questa sera è stato lanciato un missile terra-aria dal Libano verso un drone dell'Idf. In risposta, l'Idf ha colpito la cellula terroristica che ha lanciato il missile e il sito di lancio. L'Uav non ha subito danni", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram, aggiungendo che "sono stati identificati diversi lanci dal Libano verso la zona di Har Dov e del Monte Hermon, nel nord di Israele. Sono caduti in aree aperte. L'artiglieria dell'Idf ha colpito la fonte dei lanci in risposta".

Ore 6.40 - Biden, "abbiamo bisogno di una pausa"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sostiene quella che chiama una "pausa" nelle ostilità tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Biden, interrotto da una manifestante, partecipava a un evento di raccolta fondi per la prossima campagna elettorale e ha tenuto un discorso davanti a circa 200 persone. "Penso che abbiamo bisogno di una pausa" ha replicato Biden. "Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri", ha aggiunto. La risposta era a una donna che si era fatta spazio tra la folla, gridando: "Signor Presidente, se le sta a cuore il popolo ebraico, come rabbino, ho bisogno che chieda un cessate il fuoco". Lo riporta Afp.