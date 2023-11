Israele-Hamas, la diretta. Iran: "arrestati agenti mossad. pronti colpire usa bla bla"

05 novembre 2023 a

Si entra nel 29esimo giorno di guerra. Israele promette: "Uccideremo il capo di Hamas". L'organizzazione terroristica blocca l'uscita di feriti e stranieri dalla Striscia di Gasza. Gli Usa in pressing su Israele, il viaggio di Blinken. Segui la diretta.

Ore 15.33 - Ue: "Gli ebrei europei vivono ancora nella paura"

"Il picco di episodi di antisemitismo in tutta Europa ha raggiunto livelli straordinari negli ultimi giorni, ricordando alcuni dei periodi più bui della storia. Gli ebrei europei oggi vivono ancora nella paura". Fa sapere la Commissione europea in una nota. "In questi tempi difficili l'Ue è al fianco delle sue comunità ebraiche. Condanniamo questi atti spregevoli nei termini più forti possibili. Vanno contro tutto ciò che l'Europa rappresenta".

Ore 15.00 - Media Iran: sventato attacco con droni, arrestati agenti del Mossad

Un attacco con droni pianificato dal servizio segreto israeliano Mossad è stato sventato e tre agenti dello stesso Mossad sono stati arrestati: lo riferiscono i media iraniani. Gli agenti, di origine iraniana, opervano in zone montuose al confine tra Iran e Afghanistan. Dovevano inviare droni suicidi dalle zone di confine in Afghanistan verso obiettivi in territorio iraniano, precisano i media.

Ore 14.37 - Iran: "Cessate il fuoco o Usa saranno colpiti duramente"

Il ministro della Difesa iraniano ha avvertito che gli Stati Uniti saranno "colpiti duramente" se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim sul proprio account Telegram. "Il nostro consiglio agli americani è di fermare immediatamente la guerra e di attuare un cessate il fuoco, altrimenti verrete colpiti duramente", ha detto il ministro Mohammad Reza Ashtiani

Ore 14.05 - Parigi: tregua umanitaria immediata

La Francia chiede una "tregua umanitaria immediata" nella Striscia di Gaza. "Una tregua umanitaria immediata, duratura e sostenibile è assolutamente necessaria e deve poter portare ad un cessate il fuoco", ha dichiarato la ministra degli Esteri Catherine Colonna al termine di un incontro a Doha con il suo omologo del Qatar. A fronte della "catastrofe umanitaria che si svolge sotto i nostri occhi" nella Striscia di Gaza è necessario che "il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia all'altezza delle sue responsabilità ed adotti un testo. Ci lavoriamo con i nostri partner, il Brasile ed altri paesi", ha aggiunto il capo della diplomazia francese.

Ore 13.33 - Fonti Gaza: valico di Rafah resta chiuso all'uscita degli stranieri

Il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, resta chiuso anche oggi per l'uscita degli stranieri e binazionali. Lo hanno riferito fonti locali ricordando che Hamas ha condizionato la riapertura del valico al passaggio degli stranieri alla uscita di feriti palestinesi del nord della Striscia di Gaza City. Il valico resta tuttavia in funzione per l'ingresso di aiuti umanitari internazionali.

Ore 12.41 - Idf: intercettato drone dall'interno del Libano

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato con successo un drone che volava verso Israele dal "dall'interno del Libano". In un post sull'app di messaggistica Telegram, l'Idf ha spiegato che "nella giornata di oggi sono stati identificati diversi lanci dal Libano verso Avivim, nel nord di Israele, e un incendio verso l'area di Malkiya, nel nord di Israele". "L'IDF ha risposto con il fuoco dell'artiglieria verso le fonti dell'incendio", è stato aggiunto.