Israele-Hamas, la diretta. Il ministro Eliyahu: "Atomica su Gaza una possibilità"

Si entre nel 29esimo giorno di guerra. Israele promette: "Uccideremo il capo di Hamas". L'organizzazione terroristica blocca l'uscita di feriti e stranieri dalla Striscia di Gasza. Gli Usa in pressing su Israele, il viaggio di Blinken. Segui la diretta.

Ore 09.07 - "Atomica su Gaza una possibilità"

Un ministro del governo israeliano, quello per il Patrimonio edilizio, Amichai Eliyahu, ha affermato che l'utilizzo della bomba atomica su Gaza è, a suo giudizio, "una delle possibilità" in campo. Lo ha detto intervistato alla radio Kol Barma ed è stato uno dei giornalisti, Yaki Adamker, a rilanciare su Twitter i suoi virgolettati. "Non daremmo aiuti umanitari ai nazisti. A Gaza non esistono persone non coinvolte", ha osservato il ministro. "E allora dovremmo sganciare una bomba atomica su tutta Gaza?", gli è stato chiesto. E lui ha risposto: "Questa è una delle possibilità". E quando gli è stato fatto notare che nell'enclave palestinese ci sono 240 rapiti, lui ha risposto: "Preghiamo e speriamo nel loro ritorno, ma in guerra ci sono anche dei prezzi". Eliyahu è un ministro del governo Netanyahu, del partito di estrema destra Otzma Yehudit.

Ore 08.55 - Biden: progressi sulla pausa umanitaria

Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha dichiarato che sono stati compiuti alcuni progressi per garantire la cosiddetta «pausa umanitaria» nei combattimenti nella Striscia di Gaza. Il suo segretario di Stato, Antony Blinken, sta lavorando sulla stessa questione nel corso della sua missione in Medio Oriente (analizzata qui da Federico Rampini). Dopo aver visitato Israele e poi la Giordania, ha incontrato i ministri degli Esteri di diversi Paesi arabi per discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Ora Blinken è atteso in Turchia.

Ore 08.03 - Idf: colpiti 2.500 obiettivi dall’inizio dell’operazione di terra a Gaza

L'Idf dichiara di aver colpito oltre 2.500 obiettivi a Gaza dall’inizio dell’operazione di terra: lo riporta il giornale israeliano Haaretz.

Ore 07.24 - Onu: 1,5 milioni di palestinesi sfollati

Circa 1,5 milioni di palestinesi sono sfollati all'interno della Striscia di Gaza, secondo un documento dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, citato dal quotidiano britannico The Guardian. Il rapporto afferma inoltre che circa 710.275 abitanti di Gaza sono stati accolti in 149 strutture dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, altri 122.000 si trovano in ospedali, chiese ed edifici pubblici, 109.755 hanno trovato riparo in 89 scuole non collegate all'Unrwa e il resto risiede presso famiglie di familiari o conoscenti.

Ore 06.51 - Idf: altre quattro ore per evacuare il nord di Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf) annunciano che domenica permetteranno ai residenti di Gaza di evacuare — spostandosi nel sud della Striscia — lungo strade specifiche. La via principale per l’evacuazione sarà Salah Al-Deen Street, con una finestra tra le 10 e le 14 ora locale. Lo ha detto Avichay Adraee, portavoce dell’Idf per i media arabi. L’esercito ha cercato di garantire un corridoio sicuro per i civili anche sabato pomeriggio. Le truppe israeliane, però, sono finite sotto il fuoco di Hamas.

Ore 06.12 - Nuovi scontri tra palestinesi e esercito in Cisgiordania

Ancora scontri in Cisgiordania tra le forze israeliane e i palestinesi nella notte tra sabato e domenica. Lo riporta il Jerusalem Post citando fonti palestinesi. Gli scontri sono avvenuti a Jenin, Nablus, Tulkarem e in altre località: a Nablus, tre palestinesi sono rimasti feriti, a Jenin un palestinese è rimasto ferito e un altro è stato arrestato durante un raid in città.

Ore 05.54 - Attacco su campo profughi a Gaza

Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco dell'esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza. Questo è quanto riferisce - come riporta il sito Ynet - l'agenzia di stampa palestinese Wafa. L'attacco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Ore 04.44 - Idf: Hamas si nasconde nei tunnel e impedisce ai civili di mettersi in salvo

"Mentre impedisce ai civili di mettersi in salvo nel sud di Gaza, Hamas si nasconde nella sua intricata rete di tunnel del terrore". Così su X l'esercito israeliano, aggiungendo che le sue truppe "hanno scoperto molteplici punti di accesso ai tunnel durante l'attività operativa nel nord di Gaza.