Orecchio, strani suoni e battiti? Sconvolgente: cosa le trovano all'interno (dopo 4 giorni)

Roberto Tortora 06 novembre 2023

Nel mondo ne succedono di cose strane e non sempre hanno a che fare con guerre, carestie, crisi economiche o episodi crudi di cronaca nera. Spesso, negli angoli più remoti del mondo, accade ciò che siamo abituati a vedere soltanto nei film scritti da sceneggiatori molto fantasiosi. È il caso di una povera donna residente a Taiwan che, come riporta il sito Tio.ch, ha vissuto per ben quattro giorni con un ragno nell’orecchio.

Sì, avete letto bene, un aracnide vero e proprio. C’erano strani suoni nell'orecchio sinistro, tra cui battiti, ticchettii e fruscii. Rumori incessanti, che le causavano anche problemi di sonno. Si legge sul sito: “A causa di un insolito e fastidioso rumore all’orecchio sinistro, una donna di 64 anni di Taiwan ha deciso di sottoporsi a un controllo otorinolaringoiatrico. La scoperta durante la visita medica è stata assolutamente incredibile: all’interno del suo orecchio sinistro si trovava un ragno, il cui esoscheletro era appena mutato. Una vicenda che è stata rivelata dal New England Journal of Medicine”.

Come ci è finito un ragno in un orecchio umano? Questa è la domanda, cui si aggiunge quella sulle condizioni della donna. In quest’ultimo caso, si può tirare un sospiro di sollievo: “Fortunatamente, il timpano della donna non è stato danneggiato dall’aracnide. Si è appreso che a volte i ragni, alla ricerca di rifugi, possono trovarsi a vagare nei nostri ambienti domestici, persino sul letto. In cerca di riparo, magari per sfuggire al freddo, alcuni di loro possono intrufolarsi nei nostri condotti uditivi”.

Per risolvere il problema, i medici hanno rimosso il ragno e l'esoscheletro con un tubo di aspirazione posizionato all'interno di un otoscopio, un dispositivo medico utilizzato per guardare all'interno delle orecchie. Hanno riferito che per gli insetti più grandi è consigliabile usare prima l'alcol o un anestetico locale per ucciderli ed evitare che si muovano e danneggino l'orecchio, a meno che il timpano non sia stato perforato. “A Taiwan è comune trovare insetti all'interno dell'orecchio – ha dichiarato il dottor Tengchin Wang a Euronews Next - poiché si tratta di una regione tropicale. Essi, in alcuni casi, possono danneggiare il timpano e causarne la perforazione o comportare altre complicazioni. Ma nel mio caso l'animale era molto piccolo e non ha provocato problemi".