Golfo di Biscaglia, onda anomala: nave da crociera travolta, caos e feriti

Un viaggio da sogno si è trasformato in un incubo per i circa mille passeggeri che si trovavano a bordo della nave da crociera “Spirit of Discovery”. L’imbarcazione è stata colpita da una violenta tempesta e sono stati registrati un centinaio di feriti. Era in corso l’ultima tappa di un viaggio europeo lungo 14 giorni quando un’ondata di maltempo ha sorpreso la nave da crociera nel Golfo di Biscaglia, al largo della costa occidentale della Francia e di quella settentrionale della Spagna.

Gli organizzatori avevano promesso un “sole invernale” e invece si sono trovati dinanzi a onde enormi, che hanno colpito con violenza l’imbarcazione. Un crocierista ha filmato l’impatto spaventoso, che ha fatto cadere sua moglie e ha spostato i mobili della loro cabina. Gli ufficiali avevano provato ad anticipare il maltempo, decidendo di annullare una sosta e di dirigersi direttamente fino a Portsmouth, ma sono stati comunque sorpresi dalle onde anomale. È stata quindi necessaria una particolare manovra di sicurezza, che ha causato un centinaio di feriti: il bilancio poteva però essere ben peggiore.

La compagnia della nave da crociera non ha risposto quando le è stato chiesto perché l’imbarcazione non abbia cercato di attraccare altrove o di tornare indietro, invece di tentare il viaggio. L’amministratore delegato ha dichiarato quanto segue: “Operiamo secondo i più alti protocolli di salute e sicurezza e ogni decisione è stata presa sulla base dei consigli del comandante della nave e delle previsioni dei nostri meteorologi marini dedicati. Abbiamo fatto tutto il possibile in ogni momento per mantenere i nostri ospiti il più possibile al sicuro e per sostenerli durante la tempesta, comprese le cure mediche di esperti per i feriti”.