Elly Schlein e Landini, il suicidio perfetto sul referendum

È venuto il momento di ammetterlo con una punta di spirito cavalleresco: dalle nostre parti, siamo a volte eccessivamente severi nei confronti di Elly Schlein, alla quale (pur nel quadro di evidenti fragilità politiche, forse non emendabili) andrebbero per lo meno riconosciuti due meriti tutt’altro che banali. Primo: la sua presenza alla guida dell’opposizione rappresenta una robusta polizza d’assicurazione sulla vita e sulla salute del governo. Secondo: le sue interviste ci rendono istantaneamente più giovani, perché ci fanno tornare al clima delle assemblee scolastiche, quelle in cui il preside era invariabilmente cattivo e il ministro dell’Istruzione cattivissimo. Elly è così, il suo mondo meraviglioso è colorato a tinte pastello, i buoni sono buonissimi e i cattivi cattivissimi. Com’è la Meloni? Cattiva. Com’è Salvini? Anche più cattivo. E Trump? Cattivissimo. E Ignazio La Russa sui referendum? Più cattivo ancora. Capite bene che non c’è spazio per un minimo di articolazione del pensiero, per uno straccio di manovra politica, per una strategia di medio periodo da attuare nel breve con un grano di sapienza tattica. No, tutto si riduce a un’invettiva adolescenziale, a una rivendicazione di bontà (propria) e nequizia (altrui), senza che si affaccino mai quelle entità sconosciute chiamate responsabilità -pragmatismo -realismo.

Ecco, non è davvero nostro compito dare consigli alla sinistra italiana, che sa benissimo sbagliare da sola, e senza alcun bisogno di apporti o consulenze esterne. E tuttavia, se dovessimo dare un suggerimento sincero e disinteressato allo schieramento progressista, consiglieremmo di non concentrarsi sulle dichiarazioni relative ai referendum del Presidente del Senato, ma proprio sull’oggetto delle cinque richieste referendarie e sul probabilissimo esito catastrofico della consultazione dell’8-9 giugno prossimi. Se le cose andranno come si immagina, la partecipazione si attesterà sopra il 30% ma ben difficilmente vicino al 40%: un chiaro naufragio politico, una certificazione della condizione minoritaria di questa sinistra nel paese.