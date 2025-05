Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode la sua Inter. Dopo la vittoria sul Torino e il clamoroso passo falso in casa del Napoli con il Genoa che è valso un solo punto ai partenopei, il tecnico nerazzurro mette in chiaro le cose. A chi, in conferenza stampa, gli cita le parole di Antonio Conte ("chi fa la storia la scrive, gli altri la leggono"), Inzaghi risponde a tono con parole piuttosto chiare: "Io posso parlare solo del mio cammino. Senza che qualcuno dica che ne parlo troppo. Devo ringraziare ragazzi e società per quello che mi hanno dato e messo a disposizione. Abbiamo fatto una grandissima cosa ma il lavoro non è finito. Sfidiamo avversari più attrezzati di noi ma abbiamo già dimostrato con Bayern, Barcellona, City, Arsenal che possiamo giocarcela con tutti. E così faremo".