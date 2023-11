Israele, dall'Onu a Bin Salman: il mondo vuole salvare i terroristi di Hamas

11 novembre 2023 a

a

a

Dopo le pressioni degli americani Netanyahu ha aperto a '"pause umanitarie di qualche ora", nel Nord della Striscia, per consentire il passaggio degli aiuti e la fuga verso il Sud dei civili. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha poi ammonito che "'troppi palestinesi sono stati uccisi finora, troppi hanno sofferto in queste ultime settimane', aggiungendosi così al grande coro che più o meno involontariamente fa il gioco di Hamas e va dalla sinistra occidentale, passa per Putin, Erdogan, il Medio Oriente e arriva fin giù, in Sud Africa", scrive Carlo Nicolato su Libero. "Senza dimenticare l’Onu ovviamente che giusto qualche ora prima di Biden aveva ribadito la necessità di una pausa umanitaria con il coordinamento delle Nazioni Unite stesse".