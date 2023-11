Netanyahu, "spero di avere buone notizie": ostaggi, convoca il governo

21 novembre 2023 a

Mentre si fa sempre più vicina l’intesa per il rilascio degli ostaggi, arriva la notizia che il governo israeliano si riunirà questa sera alle 20 (le 19 in Italia). Lo riportano i media israeliani. L’Ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha annunciato una riunione del gabinetto di guerra, cui seguirà un vertice del gabinetto di sicurezza e infine, in serata, la riunione del governo.

Netanyahu ha affermato che Israele "sta facendo progressi" a proposito dell'accordo sul rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. E poi ha aggiunto: "Spero di avere presto buone notizie". Un eventuale accordo sul rilascio degli ostaggi può essere effettivamente concordato solo dopo l'approvazione da parte del governo di emergenza.

Axios, citando due fonti a conoscenza degli sviluppi, scrive che un'intesa sarebbe imminente e prevedrebbe non solo la liberazione di decine di ostaggi ma anche un cessate il fuoco di più giorni. L'accordo potrebbe essere annunciato oggi stesso dai mediatori del Qatar, dopo l'approvazione necessaria di Tel Aviv. Stando a quanto si legge sul Jerusalem Post, l'intesa proposta si riferirebbe a circa 50 minori israeliani e alle loro madri in cambio di quattro giorni di cessate il fuoco e si baserebbe sul criterio "'uno a tre', tre palestinesi prigionieri per ogni ostaggio". Nel quadro dell'accordo, inoltre, Israele consentirebbe l'arrivo ogni giorno nella Striscia, tramite l'Egitto, di circa 300 camion carichi di aiuti umanitari.