Israele e Hamas, la diretta. Iran, guardiani della rivoluzione: "Tutto il necessario per sostenervi"

Proseguono le operazioni di Israele a Gaza City. Nelle ultime ore è stata distrutta la casa del leader di Hamas Haniyeh (rifugiato in Libano) ed è stato trovato il cadavere di una donna presa in ostaggio il 7 ottobre. Nel mirino ancora i tunnel sotto gli ospedali della capitale della Striscia. Di seguito gli aggiornamenti in diretta.

Ore 16.37 - Hamas, "Biden responsabile della pulizia etnica ad Al-Shifa"

Hamas ha dichiarato di ritenere il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua amministrazione direttamente responsabili della "pulizia etnica" commessa dalle forze israeliane presso l'ospedale al-Shifa di Gaza. In una dichiarazione, i miliziani palestinesi hanno affermato che ciò che sta accadendo all'ospedale, mentre Israele continua il suo raid per il terzo giorno, è uno "sterminio sistematico" che avviene sotto gli occhi del mondo.

Ore 16.00 - Ostaggio israeliana "uccisa dai terroristi"

La israeliana Yehudit Weiss, presa in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, "è stata uccisa dai terroristi". Lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. Il suo cadavere, ha precisato, è stato recuperato dai soldati "'in un edificio nell'area dell'ospedale Shifa" di Gaza. Accanto c'erano le armi dei suoi custodi.

Ore 15.47 - Comandante Iran a Deif: faremo tutto il necessario per sostenervi

Il comandante della forza al-Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniani, il generale Esmail Qaani, ha inviato una lettera al comandante delle Brigate Al-Qassam, braccio militare di Hamas, Mohammed Deif, in cui assicura che Teheran "farà tutto il necessario" per sostenere l'organizzazione palestinese nella "battaglia storica" contro Israele. Nella missiva, pubblicata dai media iraniani, Qaani afferma che l'attacco lanciato il 7 ottobre scorso da Hamas contro Israele "ha rivelato la debolezza e la fragilità dell'oppressiva entità sionista, dimostrando in modo pratico e decisivo che questa entità è più debole di una tela di ragno". "La Palestina e la regione non saranno più quelle di prima, dopo questo grande evento", ha proseguito, affermando che "i fratelli dell'asse Al-Quds e della resistenza non permetteranno al nemico di raggiungere i suoi sporchi obiettivi a Gaza e in Palestina". "Confermiamo il nostro impegno fraterno che ci unisce e vi assicuriamo che faremo tutto il necessario in questa battaglia storica", ha concluso Qaani.

Ore 15.34 - Esercito di Israele: trovate bombe in un asilo nel nord di Gaza

I soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) della brigata Bislah hanno localizzato decine di bombe da mortaio nascoste da Hamas in un asilo nel nord della Striscia di Gaza. Mentre le forze della pattuglia Golani hanno fatto irruzione nella scuola elementare Al-Karmel, dove hanno trovato armi nascoste dai miliziani. È quanto afferma l'Idf in un post pubblicato sui social.

Ore 15.18 - Israele, i ministri della Sicurezza e Finanze: "Grave errore" l'ingresso di carburante a Gaza

I ministri della Sicurezza nazionale e delle Finanze di Israele, rispettivamente Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, hanno contestato la decisione del gabinetto di guerra di autorizzare l'invio di carburante a Gaza.

Ore 14.43 - Iran a Usa: non vogliamo un allargamento del conflitto

L'Iran ha detto agli Stati Uniti di non volere un ampliamento della guerra fra Israele e Hamas, mettendo però in guardia che un conflitto regionale potrebbe essere inevitabile se gli attacchi di Israele a Gaza continuano. "In risposta agli Stati Uniti abbiamo detto che l'Iran non vuole che la guerra si allarghi ma, visto l'approccio adottato dagli Usa e da Israele nell'area, se i crimini contro la popolazione di Gaza e della Cisgiordania non si fermano, allora ogni possibilità potrebbe essere considerata, e un conflitto più ampio potrebbe rivelarsi inevitabile", ha detto il ministro degli Esteri iraniano al Financial Times.

Ore 14.00 - Polizia israeliana attacca troupe della tv di Stato turca Trt

Alcuni agenti della polizia israeliana hanno attaccato un cameraman della tv di Stato turca Trt a Gerusalemme, colpendo e rompendo la telecamera del reporter. Il giornalista stava filmando in lontananza gli scontri tra forze di sicurezza e i palestinesi che stavano tentando di recarsi nella Spianata delle moschee di Gerusalemme per la preghiera del venerdì.

Ore 13.30 - Ucciso da un raid di Idf l'ex vice presidente del parlamento di Hamas a Gaza

I media palestinesi riferiscono che il leader di Hamas Ahmad Bahar è stato ucciso in un attacco israeliano a Gaza. Bahar, 76 anni, in precedenza è stato vicepresidente del Consiglio legislativo palestinese. Israele non ha confermato che sia stato preso di mira o ucciso.