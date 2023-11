Israele e Hamas, la diretta. Iran, il capo dei Pasdaran: "Nella pattumiera della storia"

18 novembre 2023 a

Dopo Gaza, si intensificano i raid israeliani nel Sud della Striscia e in Cisgiordania. Colpite Jenin, Khan Younis e Rafah. Israele fa arrivare carburante ai palestinesi su richiesta della Casa Bianca, l'Onu parla di rischio carestia.

Ore 18.36 - "Israele usa elicotteri Apache nel sud del Libano"

Le forze armate israeliane hanno condotto raid aerei nel sud del Libano avvalendosi, per la prima volta dall'inizio del conflitto con Hezbollah, l'8 ottobre scorso, di elicotteri Apache. Questi hanno sorvolato l'interno del territorio libanese attaccando presunti siti del Partito di Dio. Lo hanno constatato testimoni oculari a conferma di quanto riferito da media locali. I raid aerei sono stati condotti oggi su Blida e Aytarun, nel settore orientale della linea del fronte tra Hezbollah e Israele.

Ore 18.22 - Hamas: persi contatti con alcune squadre che sorvegliavano ostaggi

I "contatti con alcune squadre che avevano il compito di sorvegliare gli ostaggi" presi da Hamas nell'attacco contro Israele dello scorso 7 ottobre "sono stati interrotti". Lo ha affermato, come riporta Haaretz, l'ala militare del movimento integralista islamico palestinese. È stato inoltre segnalato che Hamas non ha informazioni sulla sorte degli ostaggi che erano controllati da queste squadre, né sulle condizioni dei carcerieri stessi.

Ore 18.13 - Consigliere Biden: rilascio ostaggi unica strada per pausa conflitto

Il rilascio degli ostaggi rapiti nell'attacco di Hamas a Israele lo scorso 7 ottobre è l'unica strada per arrivare ad una pausa del conflitto a Gaza. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Axios, è il consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk. "Solo il rilascio di tutte le donne, i bambini piccoli e i neonati" tenuti in ostaggio a Gaza "potrebbe portare a una pausa nei combattimenti e a un aumento degli aiuti umanitari a favore della popolazione" palestinese, ha spiegato McGurk intervenendo ai Manama Dialogue.

Ore 17.49 - Scholz sente Netanyahu: cessate il fuoco

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto il cessate il fuoco e ha sottolineato la necessità di migliorare la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. "Il Cancelliere tedesco ha sottolineato l'urgente necessità di migliorare la situazione umanitaria della popolazione nella Striscia di Gaza", ha detto la vice portavoce del governo Christiane Hoffmann. "Il cessate il fuoco umanitario potrebbe contribuire a un miglioramento significativo dell'assistenza alla popolazione", ha spiegato.

Ore 17.21 - Israele, in migliaia a Gerusalemme per gli ostaggi: "Pronti a marcia fino a Gaza"

Sono migliaia le persone che si sono radunate fuori dagli uffici del premier israeliano a Gerusalemme al culmine della marcia iniziata nei giorni scorsi per chiedere la liberazione degli ostaggi trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele. Lo ha riferito il Times of Israel. "Abbiamo camminato per cinque giorni - ha detto Orin, mamma di Eden Zacharia in ostaggio a Gaza, citata dal giornale - Anche se dovessimo camminare fino a Gaza, cammineremmo fino a lì. Andremo ovunque necessario, non ci arrenderemo mai per i nostri figli".

Ore 17.20 - Il capo dei Pasdaran: "Israele nella pattumiera della storia"

"La Palestina si trova sulla strada di una guerra di logoramento... Israele dovrà affrontare una sconfitta definitiva e finire nella pattumiera della storia". Ad affermarlo è il comandante delle guardie rivoluzionarie Hossein Salami durante una manifestazione nella capitale Teheran, trasmessa in diretta dalla Tv di stato. E ancora: "La battaglia non è finita, il mondo islamico farà tutto ciò che deve fare. Rimangono ancora grandi capacità inutilizzate".

Ore 16.52 - Israele, indaghiamo sulla notizia dei morti in una scuola Onu

Le Forze di difesa israeliane stanno indagando sulle notizie provenienti dalla scuola di Al-Fakhoura, che si trova nel campo profughi di Jabalia, dove dozzine di persone sarebbero morto in seguito a un raid. Il tenente colonnello Peter Lerner, portavoce dell'Idf, ha detto alla Bbc che si sta "esaminando la questione", La scuola è gestita dalle Nazioni Unite.

Ore 16.23 - Il ministro giordano non invierà truppe arabe a Gaza

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha respinto l'idea che truppe arabe possano entrare nella Striscia di Gaza per "ripulire il disordine" creato dall'invasione israeliana. "Parlando a nome della Giordania, ma avendo discusso la questione con quasi tutti i nostri fratelli, non ci saranno truppe arabe che andranno a Gaza. Nessuna. Non saremo visti come il nemico", ha dichiarato Safadi durante un forum sulla sicurezza regionale in corso in Bahrein.

Ore 16.10 - Erdogan: ricevuta una lettera dei parenti degli ostaggi di Hamas

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver ricevuto una lettera dai parenti degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas. Questi ultimi gli chiedevano di intervenire nella situazione e che Ankara sta lavorando per assicurarne il rilascio. "Ho ricevuto una lettera dalle famiglie degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas che mi chiedono di intervenire per garantire il rilascio dei loro parenti. Non vogliamo che israeliani o palestinesi siano tenuti prigionieri", sono state le sue parole.