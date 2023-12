Indi Gregory, l'amore di un papà avvicina tutti a Dio

03 dicembre 2023 a

a

a

Cosa ci insegna il drammatico caso della piccola Indi Gregory? Ci insegna che l'amore di un papà avvicina tutti a Dio. Come ricorda Antonio Socci, all'apice della polemica contro il cosiddetto "patriarcato", le parole del padre inglese di Indi ci hanno permesso di comprendere come la nostra civiltà non possa fare a meno di uomini e donne vere. E in tutto ciò, c'è anche un aspetto religioso.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Antonio Socci