Luigi Bisignani: "Solo Donald Trump può evitare la 3° guerra mondiale. Meloni che farà?"

Domenica. Il giorno di Luigi Bisignani e del suo intervento sul Tempo, il quotidiano capitolino dove snocciola retroscena e indiscrezioni. E oggi, domenica 3 dicembre, l'uomo che sussurra ai potenti non fa eccezioni.

Al centro delle sue attenzioni c'è la Cina, o meglio le manovre di Quirinale e Palazzo Chigi, di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, per gestire i rapporti con il Dragone e Xi Jinping. Il tutto in un contesto geopolitico difficilissimo, come è noto. Non solo Ucraina e Medio Oriente: sullo sfondo c'è anche Taiwan, obiettivo dichiarato di Pechino. Dunque attenzione massima anche alle mosse di Joe Biden proprio con la Cina. Il tutto con le elezioni negli Stati Uniti all'orizzonte: si vota a fine 2024, tra meno di un anno. E il duello con tutta probabilità sarà proprio tra Biden, a caccia della riconferma, e Donald Trump, pronto a un clamoroso ritorno che, ad oggi e sondaggi alla mano, potrebbe riportarlo dritto dritto alla Casa Bianca.

Ed è proprio nelle battute finali del suo retroscena che Bisignani si concentra su Trump, proponendo suggestioni impressionanti. L'uomo che sussurra ai potenti si chiede su quali posizioni si schiererà Meloni a ridosso del voto a stelle e strisce: "Farà l’endorsement al presidente uscente democratico o il suo vecchio ruolo di presidente dei conservatori europei le farà ribattere il cuore per il candidato conservatore per la Casa Bianca Donald Trump?".

Dunque, Bisignani aggiunge: "Proprio per assurdo, potrebbe essere solo un Trump di nuovo presidente a poter fermare le guerre. E con lui, forse, la tempesta perfetta, la Terza guerra mondiale, può ancora essere scongiurata. A patto che l’Occidente tenga unito la barra dritta", conclude Bisignani. Trump l'unico in grado di evitare una nuova grande guerra? Chissà...