Sirena rimane incastrata con la coda nell'acquario: attimi di paura

Attimi di paura in un centro commerciale in Sud Africa. Qui una "sirena professionista" che nuotava nell'acquario ha rischiato di annegare. A riprendere i drammatici minuti è stato un visitatore, Zizwe Ndwandwe. Nel filmato si vede infatti la ragazza esibirsi salutando i presenti e mandando loro baci. Poi, all'improvviso, nel momento di salire e uscire dall'acqua, la coda si incastra. In pochi secondi la ragazza ha capito che c'era un problema e con un movimento velocissimo si è sfilata la coda da sirena per tornare subito a galla e riprendere aria.

Stando a quanto raccontato dalla sirena, Nokhukanya, si è trattato di una misura di sicurezza assolutamente necessaria perché, sebbene le sia dispiaciuto dover "uscire dal personaggio", la sua salute viene prima di tutto e non c'era tempo per soluzioni alternative. Nokhukanya non è la prima sirena che si esibisce in un acquario. Anche Parigi ne vanta una.