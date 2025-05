Jannik Sinner, la profezia Ljubicic: "Come finirà il suo 2025"

Un super ritorno ai campi sabato con la vittoria convincente sull’argentino Navone, oggi, lunedì 12 maggio, il secondo match contro l’olandese de Jong. Jannik Sinner fa sempre parlare di sé e Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e oggi voce di Sky, ha analizzato lo stato di forma del numero 1 del mondo nell’intervista a La Stampa: “Ho visto quello che mi aspettavo — ha detto — Fisicamente è al 1000 per cento, con una grande voglia di fare e ovviamente tanti dettagli da ‘ripulire’ in tutto il suo gioco”. Se il rovescio lungolinea è già pronto, dato che “è un colpo rischioso e se Jannik lo ha usato tanto vuol dire che è lucido e tranquillo”, anche il resto, il diritto e il servizio, “migliorerà con il tempo”.

De Jong invece “non ha la cilindrata per impensierirlo — ha aggiunto Ljubicic — L'esito della partita dipende da Jannik, come sempre ormai, l'unica variabile possono essere le condizioni di gioco”. A Roma, la Volpe può vincere “ma è anche vero che nei prossimi tre mesi e mezzo ci sono tre Slam, e lui ha lavorato tanto fisicamente per presentarsi al massimo per quegli appuntamenti”. E se sul cemento è il numero uno, Alcaraz è l’unico che al momento può impensierirlo: “Ricordiamoci che Alcaraz lo ha battuto sul ‘duro’ a Pechino. Jannik ha un gioco che si adatta benissimo a tutte le superfici. Spinge da fondo, ha un grande timing e la terra è perfetta per il ritorno perché gli dà più tempo per organizzarsi. Carlos può alzare l'asticella a livelli problematici anche per Jannik, ma non lo fa sempre. Ci sono altri avversari potenzialmente pericolosi, Carlos finora però è l'unico che ha dimostrato di poterlo fare con regolarità”.