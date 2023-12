Nigel Farage immerso in una vasca di letame: le immagini raccapriccianti

03 dicembre 2023 a

Nigel Farage volta pagina. Lasciatasi alle spalle la campagna pro-Brexit, il leader del partito britannico euroscettico Ukip è diventato concorrente del reality I'm A Celebrity Get Me Out Of Here. Si tratta di una sorta di Isola dei famosi trasmessa dall'emittente Itv. Una partecipazione non gratuita, visto che Farage è stato pagato 1,5 milioni di sterline, circa 1,7 milioni di euro.

"C'è chi mi ama e chi mi odia - ha detto presentandosi in prima puntata -, per alcuni posso essere un 'eroe' e per altri 'un cattivo' come quelli dei film. Non so se sono la persona più facile del mondo, probabilmente no. Ma sono una persona che sa lavorare in team e sì, so anche ascoltare quello che dicono gli altri".

Il pubblico lo ha subito nominato per una prova di sopravvivenza. Quale? Immergersi in una vasca di letame e infilare la testa in una scatola di serpenti. Da qui la battuta: "Ho avuto a che fare con i serpenti del Parlamento europeo, posso affrontare anche questo". Una sfida alla quale Farage non si è sottratto aggiudicandosi il passaggio alla seconda puntata, in cui potrà approfittare di una pizzeria nella giungla che serve ano di cammello.