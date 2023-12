Mar Rosso, missili contro petroliera norvegese: gli houthi scatenano l'inferno

12 dicembre 2023 a

E ora il conflitto in Medio Oriente può allargarsi davvero. Una nave mercantile norvegese è stata colpita nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, in un attacco missilistico dei ribelli houthi. Lo riportano i media internazionali, citando l’agenzia per le Operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto).

L’attacco sarebbe avvenuto lunedì a circa 15 miglia nautiche dalla città portuale yemenita di Mokha, controllata dagli houthi. La nave si trovava nello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Sostenuti dall’Iran, gli houthi hanno ripetutamente attaccato navi nel Mar Rosso dall’inizio della guerra di Israele nella Striscia di Gaza contro Hamas il 7 ottobre.

Sabato i ribelli yemeniti hanno minacciato di attaccare qualsiasi imbarcazione diretta ai porti israeliani. Lunedì mattina una fregata francese ha abbattuto due droni nel Mar Rosso dopo essere stata attaccata dai veicoli aerei senza pilota, ha detto il ministero degli Esteri di Parigi. All’inizio di questo mese un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto tre droni mentre forniva assistenza alle navi commerciali nel Mar Rosso colpite da attacchi partiti dello Yemen, secondo Washington.

Come detto la nave colpita è battente bandiera norvegese E' stata centrata nello stretto di Ba el-Mandeb, che separa la penisola arabica dall'Africa: le informazioni sono state confermate dall'esercito americano. Nel dettaglio la petroliera chimica Strinda è stata colpita da un missile da crociera lanciato da una zona dello Yemen controllata dagli houthi, ha affermato su X il Comando centrale americano (Centcom). A bordo è scoppiato un incendio e il cacciatorpediniere americano Uss Mason è arrivato in aiuto della nave, ha aggiunto il Centcom specificando che al momento non si registrano vittime.