Virginia, compra vaso per 3,50 euro? Impensabile: quanto vale davvero

18 dicembre 2023 a

Un vaso comprato a 3,99 dollari (3,65 euro) che si rivela valere ben 107.100 dollari (circa 97mila euro). È accaduto in Virginia, nella contea di Hanover. Qui lo scorso giugno Jessica Vincent ha trovato il vaso di Scarpa al negozio dell'usato Goodwill. "Avevo capito che fosse qualcosa di speciale, ma non avevo idea di cosa avevo comprato fin quando non ho fatto un po' di ricerca su internet", ha raccontato la 43enne al New York Times.

La scoperta è arrivata grazie ad alcuni gruppi su Facebook di appassionati d'arte. Sono stati loro a confermare che quel vaso era un'opera di Carlo Scarpa. La donna ha così inviato le foto del vaso a Richard White, presidente della casa d'aste Wright Auction House, che l'ha immediatamente richiamata. Ecco allora che mercoledì 13 dicembre, il vaso è stato venduto all'asta per 107.100 dollari (circa 97mila euro) a un collezionista d'arte privato non identificato in Europa. Circa 83.500 sono andati alla donna e circa 23.600 sono andati alla Wright Auction House.

Un vero e proprio colpaccio per Jessica. A detta del presidente della casa d'aste è stato "come vincere alla lotteria". D'altronde la Wright Auction House aveva stimato il pezzo tra i 50 e gli 80mila dollari. Poi, "il fatto che fosse conservato perfettamente ha influito sul prezzo, se avesse avuto anche una piccola scheggiatura il suo valore sarebbe crollato sotto ai 10mila euro".